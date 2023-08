Cavalo invade agência bancária no Centro de Guarapari, veja o vídeo

Uma cena inusitada no dia 28 de julho fez com que uma mulher registrasse o fato: um cavalo dentro de uma agência bancária no Centro de Guarapari antes do expediente, na área de autoatendimento.

As imagens, que inicialmente mostram o cavalo parado olhando o interior da agência, estão circulando pelas redes sociais.

O animal conseguiu entrar no banco porque estava sem a porta de vidro, devido a uma reforma que estava sendo feita no local.

De acordo com o banco, “o fato ocorreu por volta das 7h30, antes do horário de expediente. A agência, que passava por obras de manutenção, estava com a porta aberta para a entrada de materiais. Não foi necessário realizar intervenções para a retirada do animal, que saiu do local poucos minutos após”.

O banco informou ainda que não possui informações a respeito do proprietário do animal.