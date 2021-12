Central de Vitória cria nova ferramenta para denunciar descarte irregular de lixo

Agora você pode denunciar em tempo real, com fotos e vídeos, o descarte irregular de entulhos em toda a cidade. O “Zap da Limpeza” é um serviço criado pela Central de Serviços, da Prefeitura de Vitória, exclusivamente, para o recebimento de denúncias de descarte irregular de entulhos em vias públicas e áreas de manguezal da capital.

Enviando mensagem para (27) 9 9735-8567, uma equipe da Central de Serviços irá ao local imediatamente.

Ao receber fotos ou vídeos, com o endereço do local, a fiscalização atuará em tempo real, notificando ou até evitando a continuidade da infração, propiciando assim economia de recursos públicos bem como mantendo em dia a limpeza urbana.



“Estamos lançando mais um canal de comunicação direto com a cidade para você denunciar o descarte irregular de qualquer tipo de entulho. É o ‘Zap da Limpeza’! Agora você, morador de Vitória, tem este canal direto para ajudar a manter a nossa cidade limpa”, comemorou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.



Somente em 2020, a Prefeitura de Vitória gastou R$ 9.984.000,00 corrigindo o problema. Em média, são recolhidas mensalmente 4 mil toneladas de entulho pelas equipes da Central de Serviços. O correto é o morador que está fazendo uma obra ou reforma em seu imóvel contratar uma caixa estacionária para depositar o entulho da obra. A Lei Municipal número 5.086 estabelece que a responsabilidade do descarte é do gerador do resíduo.



“Os entulhos são os maiores inimigos da cidade. Em tempo de chuvas causam obstrução de redes de drenagem e por consequência provoca pontos de alagamentos nas vias. Depositado nas encostas, provocam risco de deslizamento nas áreas mais altas da cidade, causando acidentes graves”, explica o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim.



A Prefeitura de Vitória oferece, ainda, a opção do morador que está gerando o entulho transportar até a unidade de transbordo de Vitória, que fica na Rua São Sebastião, 405, no bairro Resistência, ou transportar ainda para o “Bota Fora”, que fica na Avenida Serafim Derenzi, no bairro Santos Reis, próximo ao Banestes.



foto Leonardo Silveira/PMV