Centro de fisioterapia de Marataízes ganha aparelho medidor de sinais vitais BM1

today8 de setembro de 2022 remove_red_eye51

O centro de fisioterapia de Marataízes agora conta com um novo aparelho medidor de sinais vitais BM1, adquirido recentemente. O aparelho traz mais agilidade para o atendimento, proporcionando otimização do fluxo de trabalho e disponibilizando os principais sinais vitais.

A secretária de Saúde, Bianca Bahiense, ressalta a importância do novo equipamento: “Como é um setor em que cuidamos de postura e ergonomia, o uso desse aparelho além de trazer mais conforto, agilidade e precisão nos atendimentos de forma ergonômica, visa a prevenção de doenças como a Lesão do Esforço Repetitivo (LER), pois a técnica de enfermagem do setor, aferia aproximadamente a pressão arterial manualmente de 110 pacientes por dia, melhoramos não apenas para os pacientes, mas pensamos também nos nossos profissionais”, finalizou.