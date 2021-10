Centro de hemodiálise de Itapemirim vai beneficiar pacientes de municípios do Litoral Sul

Centro de Hemodiálise implantado em Itapemirim vai beneficiar pelo menos oito municípios da Região Sul capixaba. O serviço de diálise para pacientes renais crônicos foi entregue à população pelo prefeito Thiago Lopes em solenidade, na manhã desta sexta-feira (1), no Hospital Materno Infantil Menino Jesus, em Itaipava, local onde funcionará o novo Centro.

O serviço vai contar com 10 equipamentos com capacidade de atendimento de 76 pacientes por turno, além da realização de 210 diálises em sessões de 4 horas, em média, durante três dias da semana.

O Centro de Hemodialise vai funcionar em três turnos e vai absorver o atendimento de pacientes dos municípios de Itapemirim, Marataízes, Piúma, Anchieta, Rio Novo, Iconha, Alfredo Chaves e Presidente Kennedy, que antes tinham que enfrentar grandes deslocamentos até passarem pelo procedimento médico.



“A hemodiálise diminui muito o sofrimento das famílias que tinham que sair muito cedo para Vitória, Vila Velha e Cachoeiro. Agora, os pais e as mães terão mais tempo com os seus filhos. Os vovôs e as vovós vão poder brincar com os seus netinhos nesse tempo que muitas vezes era perdido na estrada”, ponderou o prefeito Thiago Lopes.

E ainda continuou: “E também é mais qualidade de vida em um momento tão delicado quanto uma terapia renal substitutiva. Além disso, o serviço vai beneficiar toda a região da orla sul, que terá a oportunidade de fazer a diálise em Itapemirim”, destacou.



“Esse serviço é um sonho do cidadão de Itapemirim e de toda a região sul, pois existe uma grande necessidade de atendimento desses pacientes, que em geral são muito frágeis”, destacou a secretária municipal de Saúde, Elisa Daroz.



O projeto ainda prevê a ampliação para 20 equipamentos, aumentando ainda mais a capacidade de atendimento. A partir da implantação da Centro de Hemodiálise, o município busca agora a habilitação para pleitear recursos junto aos governos federal e estadual.



O conselheiro da Santa Casa de Cachoeiro, órgão responsável pela gestão do Hospital Menino Jesus, padre José Carlos Ferreira, destacou o serviço disponibilizado. “Essa é a ampliação de todo o cuidado com a vida. E esse é o significado, o de cuidar da vida num momento de fragilidade como são para aqueles que passam pela doença renal”.



O médico nefrologista, Jorge Portela, que vai coordenar o Centro de Hemodiálise, destacou os benefícios do tratamento. “A diálise pode prolongar a vida dos pacientes por muitos anos até que eles sejam submetidos a um transplante renal. É um procedimento muito seguro e que proporciona mais qualidade de vida para o paciente”, assegurou.



Participaram da solenidade de entrega do novo Centro, o vice-prefeito Nilton César Soares Santos, os deputados estaduais cel. Alexandre Quintino, Rafael Favatto, Luciano Machado e Marcos Mansur, o superintendente da Santa Casa, Afrânio Emílio de Carvalho, além de vereadores de Itapemirim, Piúma, Anchieta, Rio Novo, Iconha, Alfredo Chaves, Presidente Kennedy, Marataízes e também secretários e integrantes da Prefeitura de Itapemirim.