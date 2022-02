Centro do Empreendedor de Viana ultrapassa marca de R$ 30 milhões em empréstimos

today10 de fevereiro de 2022 remove_red_eye43

O Centro do Empreendedor de Viana ultrapassou a marca histórica de empréstimos concedidos a empreendedores do município. Desde 2003, ano em que o programa começou a conceder valores, foram repassados R$ 30.052.990,00através de operações de crédito.

O programa começou o ano de 2022 com mais outra marca expressiva, o mês de janeiro teve maior valor de empréstimos concedidos em relação aos últimos quatro anos. Os valores referentes ao mês chegaram a R$ 157.500,00,superando a média histórica de 2018 a 2021.

Além disso, segundo os dados do Centro do Empreendedor, o número de atendimentos realizados em janeiro desse ano foi de 177, somando operações de crédito e instruções aos empreendedores.

Além de orientações para os comerciantes informais se tornarem Micro Empreendedores Individuais (MEI), o órgão ainda concede linha de crédito do programa, com até R$ 21 mil em empréstimo para investir em produtos, insumos e capital de giro para os comércios.

O Centro do Empreendedor, que fica localizado no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha, oferece também apoio e participação em cursos, eventos, atividades e feiras.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Viana, César Albenes, destaca que acompanhamento dos agentes de crédito é de extrema importância no processo de empréstimo, dado que são eles que avaliam a natureza do empreendimento e estabelecem uma relação profissional de confiança com os microempreendedores.

“O Centro do Empreendedor alcança mais uma marca expressiva de empréstimos concedidos, ultrapassando mais de R$ 30 milhões para apoiar nossos empreendedores nessas políticas que ajudam a fomentar os pequenos negócios em Viana”, comemorou o secretário.

O município conta atualmente com cerca de quase oito mil pequenos negócios espalhados pela cidade, desse número, mais de seis mil são microempreendedores individuais e com um grande volume de crédito.

Como funciona o financiamento do Nossocrédito Viana

Para obter o financiamento é necessário ter boas referências pessoais, não possuir restrições no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e SERASA. O empreendimento precisa de, no mínimo, seis meses de funcionamento ou ter participado de curso de qualificação. Além disso, é necessário residir por dois anos no município, o ganho bruto do último ano deve ser inferior ao valor de R$ 240 mil. Também é necessária a apresentação de um ou dois avalistas dependendo do valor solicitado com renda comprovada, podendo ser parente de primeiro grau.

Em relação aos documentos a serem apresentados, é necessário duas cópias da carteira de identidade (RG), do cadastro de pessoas físicas (CPF); da certidão de casamento; comprovante de residência. Caso o interessado seja casado, também é necessário apresentar o RG e CPF do cônjuge. Para o avalista é preciso duas cópias do RG e CPF; certidão de estado civil; comprovante de renda; comprovante de residência, caso for casado RG e CPF do esposo (a).

Agência do Nossocrédito de Viana

A Agência do Nossocrédito de Viana fica localizada no Centro do Empreendedor, no Centro Multiuso “É Pra Já”, na praça central do bairro Marcílio de Noronha. O serviço atende Micro Empresas (ME), Micro Empreendedor Individual (MEI) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (27) 3343-3096.