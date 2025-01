Centro Pop de Guarapari quadriplicou o número de atendimentos diários

Desde janeiro, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Semtac) e do Centro Pop/SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social), tem intensificado as ações para atender pessoas em situação de rua.

Atualmente, cerca de 40 pessoas frequentam diariamente o Centro Pop, no bairro Perocão, onde participam de atividades que reduzem o tempo de permanência nas ruas. No ano anterior, esse número não ultrapassava 10 por dia.

O Centro Pop oferece suporte essencial, como higiene pessoal, alimentação e acesso a informações, oportunidades de trabalho e direitos que contribuem para a superação da situação de rua.

“Melhoramos as condições do espaço, realizamos limpeza e revitalização para que os assistidos se sintam acolhidos. Também reestruturamos o cardápio, garantindo refeições ricas e nutritivas, pois sabemos que, para muitos, essa pode ser a única do dia”, destacou a secretária de Assistência Social, Tatiana Perim.

Durante esse período, 8 pessoas assistidas pelo Centro Pop foram encaminhadas de volta às suas cidades de origem. “Identificamos suas cidades, contatamos as famílias e providenciamos as passagens para o retorno”, explicou a coordenadora do Centro Pop, Giselle de Oliveira. Ela ressaltou que a equipe está constantemente aprimorando suas estratégias de atuação.

Além disso foram realizados 130 atendimentos psicossociais. Enquanto até dezembro o Centro Pop atendia no máximo 9 pessoas por dia, atualmente cerca de 35 passam pelo espaço diariamente. Um estudo apontou que 20% dos assistidos possuem residência fixa na cidade, mas vivem nas ruas devido ao vício em substâncias químicas.

A ampliação dos atendimentos resultou em mais acolhimentos e investigações de denúncias. “Estamos iniciando um trabalho intenso de contato com as famílias, assistência à saúde e outras ações fundamentais”, reforçou a coordenadora.

Para a secretária Tatiana Perim, essas iniciativas são essenciais para a transformação do município. “Nosso papel é olhar para o outro com empatia e oferecer dignidade. Queremos ajudar essas pessoas a superar a situação de rua, abandonar vícios e encontrar um caminho digno. É um trabalho contínuo, mas os resultados já começam a aparecer”.

A coordenadora Giselle de Oliveira destacou ainda que as abordagens das equipes do SEAS ocorrem diariamente, com o objetivo de oferecer suporte contínuo e promover a reinserção social dos assistidos.