Cerca de 400 mil pessoas celebraram a virada do ano na Praia do Morro, em Guarapari

today2 de janeiro de 2026 remove_red_eye32

A virada do ano em Guarapari foi marcada por muita festa, organização e grande participação popular em diversos pontos da cidade, com destaque absoluto para a Praia do Morro, que mais uma vez se consolidou como o principal palco do Réveillon capixaba.

De acordo com estimativas da Polícia Militar, cerca de 400 mil pessoas acompanharam a chegada de 2026 exclusivamente na Praia do Morro. O espetáculo de fogos encantou moradores e turistas, iluminando o céu da cidade e emocionando quem escolheu Guarapari para celebrar a virada. Logo após a queima de fogos, a multidão seguiu em clima de alegria para curtir os shows da virada, que animaram o público até o amanhecer, com destaque para Beto Kauê, que manteve a energia lá em cima e virou a madrugada com muito axé e interação.

Além da Praia do Morro, outros bairros e praias também registraram intensa movimentação, reforçando o clima de festa em toda a cidade e o fortalecimento de Guarapari como um dos destinos mais procurados do Espírito Santo neste período.

Segurança e atuação das forças policiais

O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari, tenente-coronel Carlos Palaoro, destacou o planejamento, a integração das forças de segurança e a atuação dos policiais militares durante toda a operação de Réveillon.

Segundo o comandante, a presença ostensiva da PM em toda a cidade foi determinante para o clima de tranquilidade.

“Recebemos muitos relatos das próprias pessoas que estavam nas ruas e nas praias, destacando a sensação de segurança proporcionada pela presença da Polícia Militar, com todo o efetivo disponibilizado não apenas nas praias e nos bairros, mas também na região rural de Buenos Aires”, ressaltou Palaoro.

Ele informou ainda que foi registrado um homicídio no bairro de Meaípe, mas fez questão de enfatizar que a ocorrência não teve qualquer relação com as festividades de Réveillon. As forças de segurança seguem atuando para a identificação dos envolvidos. No contexto geral da festa, o comandante avaliou o resultado da operação como positivo.

Resgate do turismo e valorização dos eventos

O prefeito Rodrigo Borges celebrou o sucesso da virada do ano e destacou que o Réveillon é reflexo de um trabalho contínuo realizado ao longo do ano para o resgate do turismo e dos grandes eventos em Guarapari.

Segundo o prefeito, a cidade voltou a ocupar um lugar de destaque no cenário turístico do Espírito Santo, atraindo visitantes, movimentando a economia local, gerando emprego e renda e devolvendo aos guaraparienses o orgulho de viver grandes momentos na própria cidade.

“Guarapari voltou para o centro do turismo capixaba. Investir em eventos é investir na economia, no comércio, nos trabalhadores e na imagem da nossa cidade”, ressaltou Rodrigo Borges.

Estima-se que Guarapari tenha recebido cerca de 750 mil pessoas durante o período de Réveillon, distribuídas por todas as praias e regiões da cidade. A Secretaria de Turismo projeta ainda que mais de 1,5 milhão de pessoas passem por Guarapari até o final do verão, reforçando a força do município como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo na alta temporada.