Cerco eletrônico: Olho Vivo identifica moto roubada e motorista é conduzido

today21 de janeiro de 2023 remove_red_eye33

O sistema integrado de videomonitoramento da Serra, Olho Vivo, identificou nesta sexta-feira, 20, a passagem de uma motocicleta com restrição de furto e roubo em Maringá. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi ao encontro do condutor, que foi conduzido.

O secretário de Defesa Social, Joel Lyrio, explica como este processo funciona: “a partir do momento em que a nossa central detecta qualquer movimentação suspeita ou, neste caso, um veículo com restrição, uma viatura é acionada pela base, e rapidamente vai até o local”, diz.

Durante a abordagem, o condutor, que levava outra pessoa no carona, se apresentou como proprietário do veículo e disse desconhecer as restrições da moto.

Entendendo que o carona não tinha participação na ocorrência, a GCM, após apreender a motocicleta, liberou o indivíduo e conduziu o motorista para prestar esclarecimentos na delegacia.

“Este é mais um bingo do nosso Olho Vivo, que está funcionando intensamente em prol da segurança da população”, conclui o secretário.