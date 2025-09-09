Cerco inteligente recupera nove veículos em Anchieta em 2025

O sistema de cerco eletrônico inteligente (LPR – Leitura de Placas Veiculares), implantado pela Prefeitura de Anchieta, já possibilitou a recuperação de nove veículos com restrição de furto e roubo somente neste ano de 2025.

O resultado é fruto da atuação integrada da Guarda Civil Municipal (GCM) com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que utilizam as informações emitidas em tempo real pelo sistema. Todas as entradas e saídas do município contam com câmeras de monitoramento que identificam automaticamente as placas dos veículos. Ao detectar qualquer irregularidade, o sistema dispara um alerta imediato para o Centro de Operações, permitindo que as forças de segurança atuem de forma rápida e precisa.

Além da recuperação de veículos, o cerco eletrônico tem se consolidado como um importante aliado nas investigações criminais. A Polícia Civil pode inserir manualmente placas de veículos suspeitos de envolvimento em crimes, como transporte de drogas e armas, ampliando o poder de investigação e garantindo mais eficiência às operações.

O prefeito Léo Português, ressalta o impacto positivo da iniciativa:

“O cerco inteligente trouxe uma mudança significativa. Além de recuperar veículos e devolver bens aos cidadãos, ele amplia a capacidade investigativa e inibe a circulação de criminosos pela nossa cidade.”

Para o Secretário Municipal de Segurança Wander Nogueira, a medida representa um passo importante dentro da política permanente de investimentos em tecnologia e segurança:

“A população sente na prática os efeitos do cerco eletrônico. É a tecnologia trabalhando a favor da segurança dos moradores e visitantes de Anchieta.”

Com a combinação entre tecnologia de ponta e integração das forças de segurança, Anchieta se destaca como um dos municípios que mais investem em inovação para proteger sua população.