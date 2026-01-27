Certidão por Tempo de Serviço já pode ser emitida no site da Prefeitura de Alfredo Chaves

A Prefeitura de Alfredo Chaves informa que os servidores públicos municipais contam com mais uma facilidade digital. Agora, além de baixar o contracheque mensal, também é possível emitir a Certidão por Tempo de Serviço diretamente pelo site oficial da Prefeitura, de forma rápida, prática e segura.

A nova funcionalidade faz parte do processo de modernização administrativa e tem como objetivo facilitar o acesso dos servidores aos seus documentos funcionais, reduzindo a necessidade de deslocamentos e agilizando atendimentos que antes dependiam de solicitação presencial.

Para acessar o serviço, o servidor deve entrar no site da Prefeitura, no menu Serviços/Servidor, realizar o login com seus dados e selecionar a opção correspondente à emissão da certidão, que pode ser visualizada e baixada imediatamente.

A Certidão por Tempo de Serviço é um documento importante, utilizado em diferentes situações, como processos de aposentadoria, progressões funcionais, comprovação de vínculo e outros procedimentos administrativos.