Cesan implementa robôs e IA no combate aos vazamentos de água na Grande Vitória

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) inova e dá um salto tecnológico ao anunciar a incorporação de robôs e Inteligência Artificial (IA) na sua estratégia de combate aos vazamentos na Grande Vitória. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (11), pelo governador Renato Casagrande e o presidente da Companhia, Munir Abud. Na ocasião foi feita uma demonstração de como será a operação.

O serviço tem o objetivo de atuar na recuperação, substituição e implantação de novas redes de água, adotando tecnologia de ponta. Essa modernização inclui métodos não destrutivos e o emprego de inteligência artificial na detecção e resolução de vazamentos. Um investimento de cerca de R$ 145 milhões que entra em operação já nos próximos dias.

“São as tecnologias mais avançadas do mundo, destinadas à redução de perdas e ao aumento da vida útil do sistema. Cada metodologia é designada para casos específicos, mas todas com o objetivo de ter uma execução mais rápida, menos poluidora, com menor transtorno à população e melhor custo-benefício”, salientou o governador Renato Casagrande.