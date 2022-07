Cesta Básica foi tema de reunião em Itapemirim

Só em junho o Município comprou 3.800 cestas

De acordo com os dados registrados na Prefeitura de Itapemirim, no mês de junho de 2022, o Município comprou um total de 3.800 cestas básicas. Para tratar sobre a continuidade da prestação deste serviço, e sobre a organização dos programas de assistência, os servidores da Secretaria de Assistência Social e Cidadania estiveram reunidos nesta quarta-feira (20), no auditório da Prefeitura, com o Controlador Geral do Município, Dr. Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães.

O Município fará uma análise técnica no cadastro dos assistidos, no entanto, as pessoas que necessitem do auxílio terão acesso aos seus direitos. “Quem faz jus vai continuar recebendo. O nosso objetivo é organizar com responsabilidade, sem deixar faltar para quem precisa”, enfatizou o Secretário de Assistência Social, Josivan Pedro de Oliveira Silva.

No ato da entrega das cestas, os beneficiários deverão estar portando documento com foto e assinar os recibos de entregas. Na ocasião haverá um recadastramento simplificado.