CGU inicia auditoria em Cachoeiro e analisa documentos da obra do Parque de Exposições

today27 de abril de 2026 remove_red_eye108

Cachoeiro de Itapemirim voltou ao foco dos órgãos de controle. Auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) chegaram no município nesta segunda-feira (27) para iniciar a análise de documentos relacionados à obra do Parque de Exposições, executada durante a gestão do ex-prefeito Victor Coelho.

Neste primeiro momento, os trabalhos ocorrem na Controladoria Geral do Município, onde estão sendo realizados levantamentos iniciais e coleta de informações que devem subsidiar o processo de auditoria.

Segundo informações preliminares, a fiscalização foi motivada por indícios de possíveis irregularidades envolvendo a execução da obra e a prestação de contas apresentada aos órgãos competentes. Entre os pontos analisados está a documentação utilizada para comprovação de etapas do projeto.

Há suspeitas de inconsistências em registros apresentados, inclusive no uso de imagens que estariam sendo verificadas pelos auditores. Caso sejam confirmadas irregularidades, a situação poderá ter desdobramentos administrativos e judiciais.

A CGU é responsável por fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais e avaliar a regularidade de contratos, medições e execuções de obras financiadas com verbas da União. Em casos de inconsistências graves, relatórios do órgão podem ser encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Federal para aprofundamento das investigações.

Durante a auditoria, deverão ser analisados contratos, medições, registros fotográficos e a execução física da obra.

Se forem constatadas irregularidades, os responsáveis poderão responder por sanções administrativas, devolução de recursos, multas e até ações judiciais.