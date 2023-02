CHACINA | Dupla mata seis homens e uma adolescente após perder jogo de sinuca, veja vídeos

Uma chacina que aconteceu em um bar na cidade de Sinop, a 503 Km de Cuiabá, no Mato Grosso, deixou sete pessoas mortas, dentre elas uma adolescente de 12 anos. A ação foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver um dos homens com uma pistola pedindo para que algumas das vítimas fiquem de costas, viradas para a parede. Já o outro pega uma espingarda 12 mm na caminhonete e começa a atirar. Com isso a adolescente tenta correr e é atingida fora do bar com um tiro de espingarda nas costas.

O crime aconteceu na última terça-feira, dia 21, e os assassinos foram identificados como Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27, que morreu em confronto com a Polícia Militar, nesta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado em uma área de mata, cerca de 15 Km da cidade, próxima ao aeroporto. No local houve confronto entre Ezequias e os policiais.

Motivação do crime

De acordo com o delegado Braulio Junqueira, a dupla participava de um jogo de sinuca apostado e havia perdido uma partida. Os criminosos voltaram com mais uma quantia em dinheiro e novamente perderam.

Pessoas no estabelecimento fizeram piadas com eles, ainda segundo as informações da polícia, o que teria motivado o crime.

Vítimas

– Larissa Frasão de Almeida, 12 anos (filha de Getúlio, que também foi morto, e de Raquel Gomes de Almeida, que sobreviveu).

– Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, 36 anos (pai de Larissa e marido de Raquel Gomes de Almeida, que sobreviveu à chacina).

– Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos.

– Adriano Balbinote, de 46 anos.

– Josué Ramos Tenório, de 48 anos.

– Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos.

– Elizeu Santos da Silva, 47 anos (chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital).

Edgar Ricardo de Oliveira continua foragido e seu advogado, Marcos Vinícius Borges, disse que seu cliente vai se apresentar à polícia nesta quinta-feira (23).