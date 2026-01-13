Aberto Chamamento Público em Piúma para as áreas de Psicologia e Serviço Social

today13 de janeiro de 2026 remove_red_eye93

A Prefeitura de Piúma publicou o Edital de Chamamento Público nº 001/2026 para o credenciamento de pessoas jurídicas nas áreas de Psicologia e Serviço Social. A medida é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e tem como foco a prestação de serviços especializados no Escritório Social do município.

De acordo com o edital, o credenciamento busca garantir atendimento técnico e acompanhamento psicossocial a pessoas egressas do sistema prisional e a seus familiares. A iniciativa integra ações voltadas à reintegração social e ao fortalecimento da rede de proteção social, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS/ES) e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Felicindo Lopes, nº 238, bairro Acaiaca. O prazo para inscrição segue até o dia 16 de janeiro de 2026, das 8h às 17h.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL COMPLETO