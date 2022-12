Chegada do verão gera expectativa de movimentação do setor turístico no Espírito Santo

today26 de dezembro de 2022 remove_red_eye35

A chegada do verão, estação tão esperada por capixabas e turistas que desejam conhecer e viajar pelo Espírito Santo, também representa aquecimento das atividades características do turismo, assim como a movimentação econômica de toda a cadeia produtiva do setor. A abertura de novos empreendimentos é reflexo do crescimento do Turismo no estado que, segundo dados do mais recente Boletim da Economia do Turismo, divulgado no início do mês de dezembro, teve aumento de 14,9% no terceiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2021.

A publicação, uma parceria entre a Secretaria de Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), mostra o aquecimento do setor a níveis pré-pandemia, motivando a retomada de investimentos na infraestrutura hoteleira e em estabelecimentos do setor de alimentação, incluindo empreendimentos de grande porte. No último mês, o mercado se viu aquecido com a inauguração de empreendimentos no setor hoteleiro e restaurantes, que, junto com os equipamentos que já operam, abrem postos de trabalho e demandam também mais qualificação de mão de obra.

A abertura ou reestruturação de empreendimentos também é motor de geração de emprego e renda, principalmente no momento em que se espera a circulação de cerca de 1,5 milhão de pessoas no Estado durante a temporada de verão. Os novos postos de trabalho estão concentrados, em sua maioria, no segmento de alimentação que gerou 724 vagas. “A infraestrutura de hospedagem em nosso Estado está se adaptando para atender à demanda, movimentando nossa economia e aquecendo os negócios no setor turístico”, frisa o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

Recentemente, o tradicional hotel Gaeta, em Meaípe, Guarapari, reabriu as portas e, além do reforço na infraestrutura de hospedagem local e aumento no número de vagas de emprego, também investiu em uma decoração que valoriza os pontos turísticos capixabas. Com fotos do artista multimídia Marcelo Moryan, os quartos do hotel estimulam o visitante a conhecer mais atrativos capixabas já que as imagens contam com QR Code que dão acesso a informações gerais dos locais.

Saiba mais informações sobre a economia do Turismo acessando o mais recente Boletim https://bit.ly/3C12tD8

foto Vitor Jubini