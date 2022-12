CHUVAS NO ES | Governador visita cidade de Viana na manhã desta sexta (2)

2 de dezembro de 2022

O Governador do estado, Renato Casagrande, visitou as comunidades de Nova Belém e Universal, em Viana, na manhã desta sexta (2), ao lado do prefeito da cidade, Wanderson Bueno; do deputado federal eleito, Gilson Daniel; do comandante dos Bombeiros, Coronel Cerqueira; do Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Buzatto, e da defesa civil municipal com o intuito de acompanhar as consequências das chuvas desses últimos dias e dar o apoio necessário aos municípios.

Em um vídeo gravado no bairro Universal, ao lado das autoridades, o Governador disse: “estamos está à disposição para ajudar com aquilo que for preciso em cada município que depender do governo do estado. Mas ao mesmo tempo estamos aqui preparados, porque nossa equipe do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil tem atuado e ajudado cada cidade nessa ação de preservar a vida, proteger vidas e recuperar patrimônio. Também estamos com um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa pedindo autorização para o pagamento de um recurso, um auxílio chamado Cartão Reconstrução de R$ 3 mil, para que a família possa fazer a compra de móveis, eletrodomésticos, que tenha perdido durante as chuvas. Mas temos um trabalho agora, que é emergencial, cesta básica, colchão, kit limpeza, kit higiene e depois ajudar a família a reconstruir sua vida”, concluiu Casagrande.

Prefeitura presente

A Prefeitura de Viana tem realizado diversas ações de manutenção, limpeza e resgate por toda cidade. Devido às fortes chuvas, será decretado estado de calamidade pública na cidade a partir desta sexta-feira (02). O prefeito Wanderson Bueno afirmou que o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) já foi estabelecido e o município, por meio do Comitê Municipal de Proteção e Defesa Civil, está em alerta para socorro, assistência e restabelecimento, de forma a reduzir os danos e prejuízos decorrentes de um desastre.

“Nas últimas 96 horas, nós tivemos mais de 300mm de chuva, a maior que temos registro na cidade. Viana está localizada no meio de duas grandes bacias da Grande Vitória, que consiste o Rio Formate e o Rio Jucu. A sobrecarga desses dois sistemas, que já vinha junto com a chuva que ocorreu durante toda a semana, nós não tivemos condições de escoar as águas e tivemos esse acúmulo dentro do zoneamento urbano, atingindo casas, comércios, interditando áreas, vias e avenidas. Todas as nossas equipes de manutenção já estão nas ruas dando pronta resposta a todas as pessoas que necessitam nesse momento”, destacou o prefeito.

Doações

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEMTRADES), informa que doação de alimentos, roupa de cama e produtos de higiene e limpeza podem ser feitas no almoxarifado do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Marcílio de Noronha. As doações são repassadas para a população atingida pelas águas pluviais.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, na Avenida Vitória, nº 11, em Marcílio de Noronha. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o CRAS por meio dos telefones (27) 3396-2818 e (27) 99745-1186, ou com a SEMTRADES por meio dos contatos (27) 2124-6779 e (27) 99868-1473.

Atenção aos riscos

● Parte da vidraça da janela quebrada ou trincada;

● Rachaduras na parede ou no chão;

● Queda de parte ou do muro por inteiro;

● Queda de árvores;

● Caso o terreno ceda;

● Se houver alagamento, evite o contato direto com a água contaminada da enchente;

● Se estiver em local seguro, procure não se deslocar;

● Evite lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol;

● Não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas;

● Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas.

Em qualquer situação de risco ligue, imediatamente, para o contato da Defesa Civil: (27) 9 9860-4360.

fonte Prefeitura de Viana

fotos Hélio Filho/Governo do ES