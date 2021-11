Ciclista de Itapemirim arrebata a 6ª posição em disputa nacional de mountain bike

O ciclista itapemirinense, Felipe Rodrigues Marques, de 32 anos, arrebatou a 6ª colocação na categoria master A1 do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Cross Country Olímpico XCO. As provas, que reuniram centenas de ciclistas, foram realizadas nos dias 2 de novembro e 30 de outubro em Mairiporã, no interior paulista.

Marques, que é de Itaoca, em Itapemirim, fez o percurso com um tempo de 1h04min. Ele defendeu a equipe Inova Bike Team ao completar cinco voltas em um circuito de 4.810 metros com altimetria de 180 metros.

Após um bom desempenho no campeonato, o ciclista itapemirinense já se prepara para outra competição a ser realizada no dia 21 de novembro na cidade mineira de Juiz de Fora.



A prova no interior paulista também ajudou a pontuar para o ranking da Union Cycliste Internationale (UCI), que chancelou o evento junto com a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).