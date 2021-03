Cidadãos podem acessar diversos serviços do Iema digitalmente

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) oferece diversos serviços via Internet. A medida facilita o acesso aos serviços, dá celeridade aos processos e, ainda, evita que o cidadão precise se dirigir à sede da autarquia, em Cariacica, principalmente, em tempos de pandemia da Covid-19. A iniciativa faz parte da digitalização do Iema.

“Assim, facilitamos o acesso do cidadão aos serviços que estamos ofertando de forma virtual, além de darmos agilidade e maior transparência aos processos da autarquia. Também evitamos o deslocamento do cidadão em tempos de pandemia e reduzimos a quantidade de papel gasto e os custos com arquivamento”, destacou o diretor-presidente do Instituto, Alaimar Fiuza.

Os serviços que poderão ser solicitados digitalmente são:

– Alteração do Representante Legal ou Procurador no E-Docs;

– Defesa de Multas Ambientais;

– Autorização de Pesquisa e Estudos em Unidades de Conservação;

– Autorização para Instalação de Redes de Abastecimento e Infraestrutura em Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento;

– Autorização para Torneios de Canto e Fibra;

– Certidão de Tramitação;

– Consulta de Processo em trâmite no IEMA via E-Docs;

– Consulta para Autorização de Intervenção e/ou Supressão Vegetal nas Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento;

– Consulta para Licenciamento de Empreendimentos nas Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento;

– Consulta Prévia Ambiental Geral;

– Consulta Prévia de Dispensa de Licenciamento;

– Conversão de Multa Ambiental;

– Delegação de Competência de Licenciamento Ambiental Estadual aos Municípios;

– Dispensa de Licenciamento, exceto para atividades de aquicultura;

– Outros requerimentos – SISPASS (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros);

– Parcelamento de Multa;

– Restituição de Taxas.

Para solicitar qualquer um desses serviços, o interessado só precisa fazer o cadastro no Acesso Cidadão, para então acessar o e-Docs, o sistema corporativo para gestão e tramitação de documentos e processos digitais do Governo do Estado.

No e-Docs, o cidadão deverá fazer upload dos documentos necessários em PDF e enviar digitalmente para o grupo Protocolo, do Iema. O sistema gerará um número de encaminhamento, que servirá para o cidadão acompanhar o andamento de sua solicitação.

No site do Iema está disponível todo o passo a passo para solicitar cada um dos serviços que estão digitalizados.

Serviço

Como solicitar serviços on-line: https://iema.es.gov.br/servicos/edocs