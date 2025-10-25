Cidade de Anchieta bombando na geração de empregos

Anchieta vive o melhor momento da década quando o assunto é geração de empregos formais. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o município registrou, até agosto de 2025, um saldo positivo de 1.029 novas contratações, representando um crescimento expressivo de 123,7% em relação a 2024, quando foram criadas 460 vagas.

O desempenho coloca Anchieta em destaque no cenário regional e demonstra a recuperação sólida do mercado de trabalho local, impulsionada por investimentos, expansão do comércio e fortalecimento do setor de serviços.

Segundo o levantamento, o número de 3.510 admissões e 2.481 desligamentos revela um movimento econômico consistente e sustentável, que reforça a confiança dos empreendedores no município.

“Esses dados mostram que Anchieta vive uma nova fase de crescimento e oportunidades. O ambiente favorável aos negócios e as ações de incentivo à economia estão gerando resultados concretos para nossa população”, destacou o prefeito Léo Português.

Vale ressaltar que os números de 2025 foram atualizados em agosto, o que indica que o saldo de empregos pode continuar crescendo até o final do ano, consolidando Anchieta como uma das cidades capixabas com melhor desempenho na geração de trabalho e renda.

fonte CAGED/Sala do Empreendedor