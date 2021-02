Cidade Empreendedora: Anchieta e Piúma começam a aderir ao programa

today8 de fevereiro de 2021 remove_red_eye135

Uma equipe do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), juntamente com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), tem realizado visitas a diversos municípios capixabas para firmar o compromisso dos gestores com o Programa Cidade Empreendedora.



O objetivo é trabalhar um conjunto de iniciativas e ações concretas para transformar as cidades, com maior geração de emprego e renda; mais inovação e oportunidades, gerando um ambiente de negócios mais favorável, com menos burocracia para os empreendedores locais.

As reuniões em Anchieta e Piúma aconteceram na última quarta-feira, dia 03 de fevereiro.

Durante as reuniões com os gestores municipais foi apresentado, de forma detalhada, a construção do Programa que possui diversas etapas. Após a adesão do governo municipal, o próximo passo é o diagnóstico das cidades para entender como está a atuação local em relação ao empreendedorismo. A partir daí, será elaborado um plano de trabalho com base no conjunto de ferramentas e soluções apresentadas e disponibilizadas pelo Sebrae/ES, contando com o aporte de recursos do Governo do Estado, através da Aderes, para viabilizar a maior participação possível de municípios no Programa.

“O objetivo é transformar a realidade dos municípios, que têm vivenciado um cenário financeiro difícil. Todo o trabalho será feito de maneira personalizada atendendo às necessidades de cada cidade e promovendo um ambiente de negócios favorável para o empreendedorismo, que é a força motriz do desenvolvimento”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Estiveram presentes nas reuniões o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo e o gerente da Aderes, Paulo Barbosa. Em Anchieta a equipe foi recebida pelo prefeito Fabrício Petri. Em seguida, na cidade de Piúma, o prefeito Paulo Cola e o vice-prefeito pastor Ezequias foram os anfitriões.

Termo de adesão

Vinte e três municípios capixabas já receberam a visita do Sebrae/ES e da Aderes. Destes, 20 assinaram o termo de adesão ao programa Cidade Empreendedora e já vão iniciar os trabalhos. São eles: Cariacica, Viana, Vila Velha, Itaguaçu, Guaçuí, Muniz Freire, Vila Valério, São Domingos do Norte, Jaguaré, São Mateus, Mucurici, Ponto Belo, Itarana, Anchieta, Piúma, Cachoeiro de Itapemirim, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo. O Sebrae/ES ainda aguarda o retorno dos prefeitos de Conceição da Barra, Pedro Canário e Domingos Martins. A expectativa é visitar até o mês de abril, os 78 municípios capixabas.