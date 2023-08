Cinco jovens disputam título de La Bella Bambina em Alto Pongal

Festa da Imigração Italiana de Alto Pongal acontece nos dias 2 e 3 de setembro no interior de Anchieta, com concurso que irá eleger representantes das tradições imigrantes na comunidade

Cinco candidatas concorrem ao título de La Bella Bambina durante a 15ª edição da Festa da Imigração Italiana nos dias 2 e 3 de setembro, que acontece nos dias 02 e 03 de setembro, em Alto Pongal, interior de Anchieta. As jovens serão incumbidas de representar a cultura de suas comunidades, honrando as tradições de suas famílias.

As jovens Alexsandra Salaroli, Agata Vettoraci, Laura Lorencini Calenzani, Sandy Vasconcelos e Thaysla Petri disputam a coroa, durante desfile no primeiro dia da festividade.

Neste ano, em novo formato, a retomada da festa ocorrerá no Centro de Convivência da comunidade, ao lado da igreja, com comidas típicas, muita música italiana, alegria, concurso La Bella Bambina, desfile cultural, apresentações de grupos de dança e atrações musicais.

Conheça as candidatas:

Ágata Luiza Vettoraci, 17 anos, estudante

Onde reside: Córrego da Prata

Comida típica italiana favorita: Polpetone

Alexsandra Cominotti Salaroli, 23 anos, trabalha na Casa de Carnes do Campo

Onde reside: Córrego da Prata Anchieta

Comida típica italiana favorita: Pizza

Laura Lourencini Calenzani, 21 anos, Técnica de Segurança do Trabalho

Onde reside: Alto Pongal

Comida típica italiana favorita: Galinha caipira com polenta

Sandy Maria Vasconcelos Zuqui, 22 anos, estudante de Serviço Social

Onde reside: Dois Irmãos

Comida típica italiana favorita: Galinha com Polenta

Thaysla Petri Ceccon, 17 anos, estudante

Onde reside: Alto Pongal

Comida típica italiana favorita: Pizza

Confira a programação

Sábado – 2 de setembro

19h – Abertura oficial da festa: entrega da comenda “Nonna Adélia” – Centro de Convivência;

19h30 – Desfile La Bella Bambina;

20h30 – Apresentação Grupo Cia Radici Cittá di Torino

22h30 – Show com Gioco di Mora

Domingo – 3 de setembro

8h- Celebração – Igreja;

9h30 – Recepção dos Andarilhos dos Passos dos Imigrantes – Centro de Convivência;

Abertura do espaço gastronômico;

10h30 – Desfile da Carretela – Saída da Casa do Sr. Jovelino Palaoro

11h30 – Chegada da Carretela;

Show com a Banda Brasitália;

Almoço

Reserva: https://forms.gle/YWLyCK5U6LNa3JZT8

13h30 – Apresentação do Grupo “Nonna Adélia”;

14h30 – Show com a Banda Som do Povo;

17h – La festa è finita. Ci vediamo nel 2024.