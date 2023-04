Cineclube vai exibir filmes baseados em livros em Guarapari

27 de abril de 2023

Cine Zona é a nova ação do festival Zona Literária, que pretende unir cinema e literatura em sessões gratuitas e itinerantes pelo Espírito Santo

O “Cine Zona — Clube de cinema e leitura” está realizando sessões itinerantes com exibição de curtas-metragens adaptados e baseados em obras literárias com uma curadoria recheada de produções nacionais e capixabas. O cineclube nasce como mais uma ação do projeto Zona Literária, que já realizou duas edições, uma em 2019 e outra em 2022.

As primeiras sessões foram no Centro de Vitória, na Serra e em Viana, a próxima parada agora é em Guarapari, no Bar do Nildo, no dia 29 de abril (sábado), a partir das 20h30. O cineclube ainda vai realizar mais 2 sessões que serão em Vila Velha e no assentamento do MST no Centro de Formação Maria Olinda, em São Mateus.

Segundo a escritora Lívia Corbellari, uma das idealizadoras do projeto, o objetivo é estimular o debate sobre os encontros entre o cinema e a literatura. “A nossa curadoria inclui curtas-metragens de realizadores capixabas ou filmes que se inspiram em livros de autores capixabas. Com as sessões do Cine Zona, pretendemos promover a divulgação dessas obras que muitas vezes ficam restritas a pequenos circuitos de distribuição e festivais e depois se tornam de difícil acesso por outros públicos.”, explica.

Com sessões gratuitas e que abrangem todas as faixas etárias e classes sociais, o Cine Zona também vai realizar a leitura de trechos dos livros que inspiraram as obras para iniciar o debate sobre adaptação de literatura para o cinema.

O projeto conta com apoio da Secult-ES por meio do edital de Cineclubismo.

Rede social https://www.instagram.com/nazonaliteraria/

Filmes a serem exibidos:

“Macabéa”, do realizador capixaba Erly Vieira Jr., baseado na personagem de Clarice Lispector;

“Vó, a senhora é lésbica”, das realizadoras Bruna Fonseca e Larissa Lima, baseado no conto do livro “Amora”, da escritora gaúcha Natália Borges Polesso;

“Tomar Tempo”, do coletivo capixaba Poesia Inútil.

PROGRAMAÇÃO

#4 sessão — Guarapari

Data: 29/4

Hora: 20h30

Local: Bar do Nildo. Rua Bahia, n° 15 – Muquiçaba, Guarapari.

Entrada gratuita