Cinesolar chega a Piúma com exibição gratuita neste sábado (15) na Ilha do Gambá

today12 de novembro de 2025 remove_red_eye48

Neste sábado, 15 de novembro, Piúma recebe o Cinesolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil. A sessão gratuita será realizada a partir das 18h30, na entrada da Ilha do Gambá, e promete uma noite de arte e sustentabilidade para toda a família.

O público poderá aproveitar pipoca gratuita e entrada livre, sem necessidade de ingresso. Além das sessões de curtas-metragens, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o furgão do Cinesolar, que carrega todo o cinema e se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia e sustentabilidade — uma experiência educativa e interativa única.

A ação acontece em parceria com a Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Cultura, reforçando o compromisso do município com o acesso democrático à cultura e a valorização das práticas sustentáveis.

O secretário municipal de Cultura, Mateus Motta, destacou a importância da iniciativa “O Cinesolar é um projeto inspirador, que mostra como a tecnologia pode estar a serviço da arte e da educação ambiental. Trazer essa experiência para Piúma é fortalecer o contato das pessoas com o cinema e com uma nova forma de pensar o futuro, de maneira criativa e sustentável.”

A realização é do SESC, com apoio do Fecomércio ES e Senac, em parceria com a Prefeitura de Piúma.

Em caso de chuva, o evento será transferido para a Quadra do IFES – Rua Augusto da Costa Oliveira, nº 660, Centro, Piúma/ES.