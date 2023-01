Circuito Elas Por Elas de futevôlei aterrissa na Arena de Vitória neste fim de semana

27 de janeiro de 2023

Nestes sábado (28) e domingo (29), as quadras da Arena de Verão voltam a ferver com mais uma competição nacional. É o Circuito Elas Por Elas de Futevôlei Feminino – Edição Ray Convida, que promete encerrar com “chave de ouro” a programação esportiva do espaço.

O torneio reúne atletas de ponta de várias partes do Brasil, campeãs mundiais e referências internacionais da modalidade. Jogadoras do Paraná, Goiás e Rio de Janeiro já chegaram a Vitória e algumas estão desembarcando hoje para participar do circuito.

Os jogos começam no sábado (28), a partir das 14 horas, e continuam no domingo (29), a partir das 10 horas.

A edição capixaba homenageia a multicampeã e atleta local Rayana Servare, a Ray bi-campeã mundial, 7 vezes campeã brasileira e 6 vezes campeã da Team Águia Footvolley Cup (TAFC), entre outros títulos.

“Conheci o circuito quando fui jogar em Curitiba e me encantei pelo evento, sobretudo pelo fato de que, além do futevôlei, ele também promove a solidariedade, ajudando instituições e causas sociais importantes”, conta a atleta.

“A expectativa é muito boa, teremos a participação de muitas jogadoras de fora do Estado. Será meu primeiro evento e eu estou muito feliz, especialmente por ser uma atleta capixaba”, revela Rayana.

As inscrições para o torneio ainda podem ser feitas diretamente com a organização, por meio do perfil no Instagram: @circuitoelasporelas.

Rodando o país

Idealizado pela atleta Juliana Fonseca, em Curitiba, no Paraná, o Circuito Elas Por Elas está em sua segunda edição. O evento pretende rodar por vários estados do país, levando consigo a bandeira do esporte e representando o que há de melhor no futevôlei feminino brasileiro.

“Esse é um projeto feito para dar mais oportunidades para as atletas amadoras e profissionais de futevôlei, além de mais visibilidade para a modalidade”, conta Juliana.

Empatia esporte clube

Além de promover o futevôlei feminino, a competição também vai arrecadar doações de itens de higiene pessoal para mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade, fomentando a empatia e a solidariedade através do esporte.

“Todas as atletas participam da ação e o público também está convidado a colaborar, basta levarem suas doações nos dias do evento”, explica Juliana.

As arrecadações serão destinadas à Alveare Casa da Mulher, uma Organização Não Governamental (ONG) que atua como um centro de referência para mulheres na Grande Vitória.

Circuito Elas Por Elas de Futevôlei Feminino – Edição Ray Convida

Sábado (28), a partir das 14 horas

Domingo (29), a partir das 10 horas

Na Arena de Verão, em Camburi – em frente ao antigo Hotel Aruan

foto divulgação Semesp