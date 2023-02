CLIPE | Renato da Rocinha regrava samba clássico em parceria com Mumuzinho

today24 de fevereiro de 2023 remove_red_eye32

Música e clipe de “Um Minuto Sem Você” chega às plataformas digitais em 24 de fevereiro

Renato da Rocinha, um dos principais representantes do samba carioca, prepara mais um lançamento para emocionar o público. “Um Minuto Sem Você”, em parceria com Mumuzinho, já está disponível nas plataformas digitais, acompanhada de clipe.

O clipe, gravado na favela da Rocinha (RJ), terra natal de Renato, já está disponível no canal oficial do artista no YouTube neste dia 24 de fevereiro.

“Tive a felicidade de regravar com a participação do Mumuzinho, e isso aconteceu porque eu mostrei a música, evidentemente ele já conhecia, e de tanto gostar do samba ele resolveu dividir a música comigo, e ficou muito bom”, antecipa Renato.

Lançada originalmente em 1999, “Um Minuto Sem Você”, composta por Jackson Martins e Preto Joia, é uma declaração de amor que marcou a vida de Renato da Rocinha.

“É a história do cara que é capaz de largar tudo, é capaz de parar de fumar, de beber, de comer, de tudo. Só não consegue suportar ficar sem o grande amor da vida dele. Resolvi regravar porque, embora tenha praticamente 24 anos, é super atual, comunica com o povo. Acho a música radiofônica, mais ainda com a participação do Mumuzinho. A letra dela falou muito comigo em uma época da minha vida, a maneira como me marcou, e por isso resolvi gravar. E é uma música pouco regravada”, explica.

Nascido e criado na Rocinha, apaixonou-se pelo samba logo cedo e, aos 6 anos de idade já frequentava as rodas de samba e pagode da cidade, levado pelo pai. Esta paixão, que foi se transformando com o tempo e com sua vivência entre os bambas do samba carioca está hoje registrada em seus álbuns: Qualquer Lugar (2008); Moleque Bom (2014); EP gravado em 2016; Renato da Rocinha 10 Anos – Ao Vivo (2018); Os Sambas Que Eu Gosto (2019) e Os Sambas Que Eu Gosto, Vol. 2 (2020) e Jam Session, Ep. 1 e Ep. 2 (2021).