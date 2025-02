Colégio de Líderes dialoga sobre projetos para a Assembleia Legislativa do ES

today12 de fevereiro de 2025 remove_red_eye48

Entre as pautas discutidas pelos parlamentares estão: reformas no prédio da Ales, divisão das comissões, concurso público, plano de cargos e salários e o projeto Assembleia Itinerante

Os deputados realizaram no início da tarde desta terça-feira (11), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa (Ales), a primeira reunião do ano do Colégio de Líderes. Entre os assuntos debatidos estiveram reformas estruturais no Palácio Domingos Martins e o número de integrantes de cada uma das 18 comissões permanentes da Casa.

De acordo com o presidente Marcelo Santos (União), após a conclusão da reforma da Torre Legislativa, os próximos passos serão a Torre Administrativa e a parte externa do prédio, como a fachada. “Vamos garantir a segurança das pessoas que transitam na Assembleia e ao mesmo tempo garantir as condições de trabalho, pois tem muito local insalubre por causa da falta de manutenção. É uma Assembleia jovem, mas que não sofre manutenção desde o seu nascimento”, ressaltou.

Em relação à composição das comissões da Ales, o presidente disse que eles estão avaliando a quantidade de membros dos colegiados. “Comissões maiores, de 9 membros, que pode reduzir para 7, 5 ou 3, diante das demandas dos parlamentares de participar ou não da comissão, tendo em vista a mudança de viés do seu mandato legislativo”, explicou.

Concurso público

Outro tema abordado pelos parlamentares durante o encontro foi a realização de concurso público no Legislativo estadual. “Vamos publicar o edital no máximo no mês de março. O intuito é fortalecer as comissões com profissionais qualificados que vão subsidiar os parlamentares não só com pareceres, mas também elaborando artigos”, destacou Marcelo.

A reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores da Casa também entrou na pauta da reunião. “Tenho o compromisso com os servidores de discutir e, se o Orçamento permitir, vamos valorizar eles. (…) Quando você fala de plano de cargos e salários você fala de respeito ao servidor e se tem uma coisa que eu tenho é respeito ao servidor da Assembleia Legislativa”, frisou.

Assembleia Itinerante

Por fim, o presidente ainda citou o projeto Assembleia Itinerante, que pretende levar a estrutura da Casa para ouvir as demandas de moradores dos 78 municípios capixabas. “Vamos debater todos os temas onde temos comissões temáticas, como educação, saúde, segurança, turismo e bem-estar animal. (…) A Assembleia pode estar presente numa cidade ou região e receber essas demandas”, concluiu.

foto Lucas S. Costa