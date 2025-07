Colheita de morangos vira roteiro de lazer em Alfredo Chaves

Quem gosta de curtir o friozinho das montanhas capixabas terá um incentivo a mais com a temporada de colheita de morangos. Os frutos maduros já estão chamando atenção no Sítio Terras Claras e adoçando a vida de muitos turistas e visitantes.

A frente do empreendimento está o casal Gerusa Almeida Santana e Duclen da Rocha, que investiu no cultivo da variedade San Andreas. Neste ano são mais de 2.400 pés de morangos prontos para encantar visitantes que desejam viver a experiência do campo, de colher as próprias frutas que deseja levar para casa.

Segundo Ana Clara Santana Rocha (31), CO da empresa, a proposta tem conquistado os turistas e ela explica como é o serviço. “Vendemos o quilo do morango por R$ 30 com colheita todos finais de semana e feriados, das 10h às 18h”, explicou.

O ambiente é ideal para famílias, casais e grupos que desejam se reconectar com a natureza e vivenciar um turismo afetivo, com tranquilidade, beleza e sabor.

Além da colheita, o Sítio Terras Claras oferece uma estrutura completa para quem deseja prolongar a visita com café bistrô, chalés para hospedagem, haras para visitação e trilhas ecológicas.

Terras Claras | Serviço: colheita de morangos

Local: São Bento de Urânia, Alfredo Chaves – ES

Colheita aberta: sábado, domingo e feriados

Horário: das 10h às 18h

Contato: (27) 99503-3639

Valor: R$ 30 o quilo do morango (colha e pague)