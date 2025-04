Colheita do Café: produtores de Alfredo Chaves devem emitir Nota Fiscal Eletrônica

1 de abril de 2025

O Núcleo de Atendimento ao Contribuinte de Alfredo Chaves (NAC) alerta os produtores rurais sobre a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal Eletrônica para a comercialização de seus produtos

Com a aproximação da colheita do café, um dos produtos mais cultivados em Alfredo Chaves, o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte de Alfredo Chaves (NAC) alerta os produtores rurais sobre a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal Eletrônica para a comercialização de seus produtos. Para isso, é necessário aderir ao bloco eletrônico do produtor rural.

Para realizar a inscrição, o produtor deve comparecer ao NAC munido dos seguintes documentos: Escritura da propriedade; CCIR e ITR do ano em vigor; documentos pessoais e contrato de comodato, parceria ou arrendamento assinado e com firma reconhecida por todos os envolvidos.

De acordo com a gerente do setor, Magda Escandian, caso o produtor já possua a inscrição estadual e deseje apenas aderir ao bloco eletrônico, deverá apresentar o CCIR e ITR do ano em vigor.

O Núcleo de Atendimento ao Contribuinte de Alfredo Chaves (NAC) está disponível para auxiliar os produtores no processo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. O NAC fica localizado no prédio administrativo da Prefeitura, na Rua Guilherme Paterlini, Centro.

Além disso, segundo a gerente, é necessário ter login e senha da conta gov.br para concluir o processo, que será feito por meio do site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O andamento da solicitação pode ser acompanhado pelo e-mail informado no cadastro.

O produtor rural e comerciante, Paulo Paterlini, já está regularizado. Para ele é essencial que o produtor esteja em dia para emitir a nota.

A Prefeitura reforça a importância da regularização para garantir que os produtores possam comercializar seus produtos sem impedimentos.

Para mais informações, procure o NAC dentro do horário de atendimento.