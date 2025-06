Com novos dados da PRF, Gandini reforça luta por duplicação integral da BR-101

19 de junho de 2025

Deputado ouviu balanço da PRF sobre acidentes com mortes na via e insiste na duplicação do trecho Norte

A oito dias do leilão que vai definir o futuro da BR-101 no Espírito Santo, o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) reafirmou seu compromisso com a duplicação integral da rodovia, especialmente no trecho Norte, entre Linhares e a divisa com a Bahia.

Durante reunião da Comissão Especial de Fiscalização da Infraestrutura da BR-101, BR-262 e Rodosol, presidida por ele na Assembleia Legislativa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou dados alarmantes sobre acidentes e mortes na rodovia.

Segundo o chefe da Delegacia da PRF Linhares, Carlos Alessandro Ravani, 70% das mortes nas rodovias federais capixabas, no último ano, ocorreram na BR-101. Ele atribui o alto índice ao aumento no fluxo de veículos na rodovia.

O policial, que atua no trecho entre o trevo da BR-259, em João Neiva, até a divisa com a Bahia, destacou que houve uma leve redução no número de óbitos, de 8,27%, no período, ao que atribuiu a ações de fiscalização e intervenções, como melhorias de sinalização, iluminação, instalação de balizadores, de guardrails, de dispositivos de velocidade, dentre outros, mas reconheceu que ainda é preciso fazer muito mais para reduzir as mortes na BR-101.

Ao lado de Carlos Ravani, da PRF, Gandini discursa, lembrando que trecho Norte terá apenas terceiras faixas, e cobra inclusão da duplicação já.

Gandini declarou que faltou mais discussão popular na elaboração do novo contrato da concessão da BR-101, cujo leilão está marcado para o dia 26 de junho. A previsão é de que a duplicação ocorra em três anos, apenas no trecho Sul, de Safra (Cachoeiro) até João Neiva, sob pena de multa de R$ 200 milhões ao novo concessionário, enquanto o Norte receberá apenas 40 km de terceiras faixas em locais de aclive, sem prazo para duplicar.

“Participei das audiências públicas, mas não tive direito de opinar. Faço aqui uma cobrança pública: por que não duplicar todo o trecho da BR-101 no Estado? As vidas estão em jogo”, justificou Gandini.

Ele garantiu que, após o leilão, vai atuar junto ao governo federal para exigir a inclusão da duplicação do Norte capixaba no contrato definitivo.

créditos Gleberson Nascimento