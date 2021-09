O fenômeno das redes sociais, Marina Ferrari, está confirmada em ‘A Fazenda 13’

Marina Ferrari é um dos nomes confirmados pela Record em ‘A Fazenda 13’, que estreia na próxima terça-feira (14). A empresária é um belo exemplo de que certos “fenômenos” das redes sociais, não são apenas passageiros quando se tem realmente talento e dedicação. Os números conquistados pela alagoana de 28 anos impressionam. No Instagram são mais de 4.1 milhões de seguidores. Seus vídeos postados no IGTV tem em média mais de 1,5 milhão de visualizações. Já em seu canal no Youtube, são 231 mil inscritos e média de 5 milhões de views, e no Tik Tok mais de 2.3 milhões de seguidores. Por seu alto engajamento e poder de influência, a jovem se tornou uma das empresárias mais requisitadas pelas marcas. Em seu portfólio, carrega grandes nomes como Payot, Olympikus, Desinchá, Itaipava, Autentic Feet, Vivara, iFood, entre outros.

Formada em Make-Up artist & Beauty Artist pela Make Up For Ever – NY, Senac e Instituto Embeleze, além de graduada em Administração, Marina começou a ingressar o mundo das redes sociais quando ainda nem se imaginava a existência do Instagram e Tik Tok.

“Desde os meus 15, 16 anos que sou viciada em redes sociais. Já tive Fotolog, Garagem, Formspring, indo pra Orkut, Facebook, Snapchat, Instagram, sempre acompanhei o desenvolvimento da internet e das redes sociais. Eu postava fotos novas quase todos os dias, então me dedicava a fazer uma foto legal, responder as perguntas das pessoas e interagir. Quando comecei a postar vídeos e tutoriais de tranças, por volta de 2015, eu já tinha mais de 300 mil seguidores. Fui percebendo que as pessoas se interessavam bastante pelas coisas que eu postava, que meu conteúdo estava circulando, e cada vez mais me dedicava”, relembra.



“Sei do peso que tenho como empresária e do cuidado que preciso ter ao criar conteúdo como influenciadora. Nossas falas e atitudes interferem na vida de uma pessoa”



Percebendo seu potencial, a jovem foi se profissionalizando e transformou um hobby em sua profissão. Considerada uma das maiores influenciadoras do Nordeste, Marina conquistou também o Brasil. Com vídeos tutoriais, produção de conteúdo próprio que varia de beleza, fitness, viagens, ela sempre busca fornecer entretenimento com bastante criatividade. Para a empresária, o segredo do sucesso está em uma junção de fatores que vão desde a dedicação diária, mostrar verdade no que publica nas redes sociais, até a ter humildade.

“Acordo pensando em conteúdo, e vou dormir pensando em conteúdo. Não sou uma pessoa acomodada, não gosto de ficar parada, gosto de ser ativa, de inovar, pesquisar, estudar para trazer conteúdo para os seguidores e eu fico feliz com isso. Além disso, sempre tratei todo mundo bem, com carinho, respeito e humildade. Sempre quis ter o meu, sempre quis batalhar, mostrar que posso mais, principalmente para quem me julgava, para quem me criticava. Sempre batalhei bastante, queria ser diferente, queria mais, eu tinha muitos sonhos e graças a Deus eu estou realizando um por um”, conta.

Veia empresarial

A veia empresarial da influenciadora vai além das redes sociais. Ela possui uma marca de maquiagem própria, uma linha de produtos para cabelos, e um salão de beleza com seu nome: “Desejo alcançar cada vez mais sucesso. Para mim não se trata apenas de questões financeiras, busco ser feliz e ter sucesso em tudo que eu fizer. Acho também que devo muito do que conquistei a equipe incrível que tenho. É como minha tatuagem: ‘nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos’. Eu preciso de pessoas, acredito que montei uma equipe muito boa e que me ajuda bastante”.

A alagoana reconhece também seu papel e sua responsabilidade de ser uma influenciadora e como isso cresce cada vez mais, mas diz não concordar com os cancelamentos e julgamentos que acontecem nas redes sociais:

“Sou totalmente contra a essa política de cancelamento porque acho que todas as pessoas têm direito de errar. Não é só porque ela é pública, que ela tem que ser julgada e condenada pelos seus erros. Mas sei também do peso que tenho como influenciadora, do cuidado que devo ter com o conteúdo que crio para as pessoas. Nós temos que ter noção do quanto nossas falas e atitudes podem interferir na vida das pessoas, mas acho que todo mundo merece uma segunda chance quando erra.”

Marina revela ainda o desejo de percorrer por outras áreas do mundo artístico: “Morei no Rio de Janeiro por um período, fiz curso de interpretação com a Cininha de Paula. Quanto mais puder aprender e agregar conhecimento, melhor. Quero aproveitar todas as oportunidades que o meio artístico puder me oferecer. Nada mudou na minha vida assim de uma hora para a outra, foi um constante progresso, um constante crescimento, com muita dedicação e comprometimento.”