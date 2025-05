Com Renata Fiorio, saúde de Cachoeiro registra 106 mil atendimentos em quatro meses

today8 de maio de 2025 remove_red_eye62

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim segue demonstrando, com números concretos, o compromisso da atual gestão em ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços públicos de saúde.

De acordo com o relatório gerencial de atendimentos do sistema e-SUS – APS, entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2025, foram realizados 106.127 atendimentos nas unidades de saúde do município, um crescimento expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o número foi de 97.529 atendimentos.

O avanço representa um aumento de mais de 8.500 atendimentos em apenas quatro meses, e abrange tanto o atendimento individual realizado por enfermeiros e médicos quanto os atendimentos odontológicos. Em 2025, foram contabilizados 94.902 atendimentos médicos e de enfermagem, além de 11.225 atendimentos odontológicos — o que evidencia a atenção integral que está sendo oferecida à população.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, os resultados são fruto de um planejamento estratégico e de investimentos contínuos.

“Estamos trabalhando incansavelmente para fortalecer a Atenção Primária e garantir que cada cidadão receba um atendimento humanizado e eficiente. O aumento significativo nos atendimentos é reflexo do esforço coletivo de toda nossa equipe, da modernização da estrutura e da ampliação dos serviços nas unidades de saúde”, destacou.

O prefeito Theodorico Ferraço também celebrou os resultados como símbolo do novo momento vivido pela saúde pública municipal.

“Assumimos o compromisso de resgatar a dignidade no atendimento à nossa população e é isso que estamos entregando. Esses números não são apenas estatísticas, são vidas que estão sendo acolhidas com mais cuidado. Estamos devolvendo ao povo de Cachoeiro a saúde que ele merece, com trabalho sério, responsabilidade e resultados”, afirmou Ferraço.

A Prefeitura de Cachoeiro reforça que novas ações já estão em andamento para continuar ampliando a capacidade de atendimento e melhorar, cada vez mais, os serviços prestados. O objetivo é claro: oferecer saúde pública de qualidade, com equidade, eficiência e respeito à população cachoeirense.