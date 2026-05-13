Com shows de Léo Lima e Natanzinho, São Gabriel da Palha celebra 63 anos

today13 de maio de 2026 remove_red_eye52

Com presença consolidada nos grandes eventos do Espírito Santo e em crescente projeção nacional, o cantor Léo Lima será uma das atrações da comemoração pelos 63 anos de São Gabriel da Palha. O artista se apresenta neste domingo (17), às 20h30, na Área de Eventos da Cooabriel, dividindo o line up com Natanzinho Lima e outros nomes da programação. A entrada é gratuita.

Natural do Rio de Janeiro, Léo Lima cresceu sob forte influência da música sertaneja. O contato com a música começou cedo: aos 9 anos ganhou o primeiro violão e, aos 14, compôs sua primeira canção. O início da carreira solo aconteceu em 2012, marcando uma nova fase artística e consolidando o estilo versátil que mistura sertanejo romântico e repertório animado.

Em 2017, o cantor lançou o primeiro CD ao vivo, reunindo músicas como “Hoje Tem Balada”, “Detalhes” e “Quem é Essa Aí Papai”, além de faixas inéditas. Desde então, passou a ocupar espaço de destaque no cenário sertanejo capixaba, realizando apresentações nas principais casas de shows do Estado e participando de grandes eventos ao lado de artistas consagrados como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Michel Teló, Naiara Azevedo, Wesley Safadão e Anitta.

Projeção nacional

Outro momento importante da carreira aconteceu após um convite da cantora Solange Almeida para a gravação da música “Se Meu Copo Falasse”. A canção foi registrada em 2018, em Fortaleza, no estúdio de Wesley Safadão, e ganhou projeção nacional.

Além do Espírito Santo, Léo Lima também já realizou shows em estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro.

Repertório de sucesso

Além de manter no repertório os sucessos do sertanejo romântico e das músicas mais animadas, Léo Lima também acompanha de perto as tendências do cenário nacional e costuma incluir em seus shows canções que estão entre as mais ouvidas do momento.

Admirador do trabalho de Natanzinho Lima, o artista incorporou ao repertório músicas que vêm marcando a trajetória do fenômeno nordestino, como “5 da Manhã”, “A Noite” e “Me Apaixonei Nessa Morena”.

“Meu show será antes do show do Natanzinho, então quero entregar para ele o público animado. Por isso, estou preparando uma apresentação muito pra cima, com repertório animado e muita interação”, destaca Léo Lima.

A festa em comemoração aos 63 anos de São Gabriel da Palha acontece entre os dias 14 e 17 de maio, reunindo uma programação diversificada de shows e atrações musicais para diferentes públicos.