Com turismo nacional em alta, Guarapari se consolida como destino estratégico

today4 de agosto de 2025 remove_red_eye32

Enquanto o Brasil celebra recordes no turismo internacional e doméstico, a cidade de Guarapari se destaca por uma estratégia que tem garantido resultados significativos: o investimento contínuo em uma agenda de eventos diversificada. Com o objetivo de atrair turistas em todas as estações e aquecer a economia local, a prefeitura tem promovido eventos que vão além da alta temporada, gerando emprego e renda para a população.

“Nossos esforços não estão concentrados apenas no verão. Guarapari tem belezas naturais para o ano todo e, por isso, nós estamos trabalhando em um calendário de eventos de forma estratégica. Festivais gastronômicos, eventos esportivos e shows musicais ao longo de todos os meses do ano atraem visitantes de todo o Brasil e até do exterior, movimentando a rede hoteleira, restaurantes e o comércio local”, afirma o prefeito Rodrigo Borges.

A estratégia da cidade está alinhada com as tendências nacionais. O Brasil registrou um crescimento de 48,2% na entrada de turistas internacionais no primeiro semestre de 2025 e o turismo doméstico teve um faturamento de R$ 5,46 bilhões em 2024. Guarapari se posiciona como um dos motores desse crescimento no Espírito Santo, mostrando que o planejamento e a diversificação de atrações são essenciais para o sucesso.

O secretário municipal de turismo, Fernando Otávio, reforça que a agenda de eventos é um pilar de um amplo projeto de reestruturação para garantir a sustentabilidade do turismo na cidade.

“Uma cidade turística não pode viver apenas do sol e praia. Estamos trabalhando para que Guarapari ofereça uma experiência completa. Os eventos geram um ciclo virtuoso: o turista que vem para um show ou festival acaba conhecendo nossas praias, nossa culinária e nossa cultura, e assim, se torna um visitante recorrente. Isso garante que nossos empreendedores tenham trabalho e renda o ano inteiro, e não apenas em alguns meses”, explica.

Ainda de acordo com o prefeito, Guarapari continuará a investir na promoção da cidade e na realização de eventos que valorizem a cultura local, o esporte e o entretenimento, garantindo que o município siga como um dos principais destinos turísticos do país.