Combate a Dengue: data para lembrar dos cuidados diários contra a doença em Anchieta

today19 de novembro de 2022 remove_red_eye27

O Dia Nacional de Combate a Dengue é celebrado sempre no penúltimo sábado de novembro (Lei Federal nº 12.235/2010). Este ano ocorrerá no dia 19 de novembro. O objetivo é mobilizar iniciativas do poder público e a participação da população para a realização de ações destinadas ao combate ao vetor da doença, por meio de campanhas educativas e de comunicação social.

Em decorrência disso, a Secretaria de Saúde de Anchieta preparou diversas ações, por meio do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (Pesms). Pedágio educativo, entrevista na rádio local e ações em escolas fazem parte das iniciativas.

Como prevenir

As pessoas devem ficar atentas, não só aos cuidados de prevenção à dengue, mas também aos relacionados à zika e chuikungunya, também transmitidas pelo mosquito aedes aegypti.

Para combater as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, é preciso que todos estejam atentos e empenhados na eliminação dos focos do vetor. A fêmea do inseto deposita seus ovos em recipientes com água parada e limpa.

Ao entrar em contato com o líquido, os ovos eclodem, se transformam em larvas, pupa (estágio intermediário entre a larva e o adulto) e, após dois dias, o mosquito está formado. Os criadouros do mosquito encontram-se em 70% nas residências. Por isso, é de extrema importância que toda população limpe corretamente os quintais, vire as garrafas vazias de cabeça para baixo, lave bem as bordas das vasilhas de água e comida dos animais, além de garantir a limpeza e lacre correto das caixas d’água.

Vigilância Ambiental: (28) 3536-3885

Algumas dicas

– Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

– Tirar água dos pratos de plantas;

– Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

– Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

– Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

Programação

18/11- Pedágio Educativo em frente ao CEU;

22/11- Cine mostra Aedes na Escola de Novo Horizonte- matutino e vespertino.