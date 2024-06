Combate a dengue em Anchieta: receba bem o agente de endemia

O combate à dengue é uma tarefa diária de todos e envolve moradores, empresas e a prefeitura, que mantém diversas atividades para o controle do mosquito que espalha essa doença. Uma das principais ações para evitar que a população adoeça é a visitação domiciliar que os agentes de endemias realizam diariamente. Por isso é fundamental receber esses profissionais para que eles eliminem possíveis focos do mosquito.

Vale lembrar que a recusa em abrir a casa para os agentes de combate à dengue pode gerar multa ao proprietário, de acordo com a legislação municipal específica em vigor. O valor da multa pode variar de R$ 435,24 a R$ 1.724,84. Estão sujeitos a essa penalidade os imóveis com dois focos ou mais e para os casos de reincidência.

Em caso de dúvida, não recuse o atendimento do agente da Prefeitura. Ligue para a Vigilância Ambiental para remarcar ou confirmar a ação de combate, além do nome do servidor escalado para visitar sua residência. O telefone é (28) 99276-9563. A coordenação é de Alessandra Thompson.

A Prefeitura de Anchieta realiza ações educativas nas escolas e comunidades, mobilização de limpeza nos bairros, pulverização com inseticida em bairros e locais com casos de notificação da dengue.

Confira a seguir os nomes dos nossos agentes de endemias: