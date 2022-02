Começam as aulas na nova escola cívico-militar em Viana, veja vídeo

“Ter a segunda escola-cívica aqui no nosso bairro mostra que Viana investe na educação das nossas crianças”, disse a mãe Maria do Carmo Melo Freitas, que esteve presente na cerimônia de início do ano letivo de 2022 e implantação da segunda Escola Cívico-Militar de Ensino Fundamental Cívico-Militar Professora Divaneta Lessa de Moraes. A solenidade foi realizada na manhã desta terça-feira, 22.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, relembrou que a administração está cumprindo o que prometeu aos moradores. “O processo de reforma dessa escola está em andamento, aqui terá um ginásio reformado, com um campo, e a primeira piscina semiolímpica da rede municipal. Prometemos à comunidade e estamos cumprindo”, enfatizou o prefeito.

“A escola cívico-militar não é o único modelo de educação, mas é a base para que a gente mude o contexto da segurança pública capixaba e do Brasil. Nós somos muito cobrados lá na ponta quando um fato acontece. Quando o tiroteio acontece, quando o menino de doze anos porta a pistola, quando o homicídio acontece. A discussão é no antes, na educação de base, na família, na religião, em todos esses aspectos que vão contribuir para um ser humano melhor”, disse o Coronel Ramalho em sua fala sobre a inauguração da escola cívico-militar.

Já o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Cerqueira, elogiou a iniciativa de implantar mais uma escola cívica no município. “Aos estudantes que aqui estão, vocês receberão conhecimento além da grade curricular. Aqui vocês aprenderão sobre disciplina, hierarquia, a obedecer aos pais de vocês, normas de comportamento, respeito aos mais velhos, aos professores. Mas isso é importante não só na escola, mas também do lado de fora, em suas casas, com amigos e família. Dessa forma eu tenho certeza que o tempo em que vocês estarão aqui, ajudará na construção da vida de vocês”, finalizou.

A moradora do bairro Campo Verde, Luciene Francisca Moreira, ficou feliz em mais uma conquista para a região. “Tenho minhas duas filhas que estudam aqui e é um orgulho ver essas crianças uniformizadas, fazendo continência à bandeira”, disse Luciene.

O diretor, José Lúcio Zetum Rangel, enfatizou sobre o novo ensino de ordem e ética, que darão retorno no respeito à família. “É um novo ciclo na área da educação. Uma comunidade onde os índices de violência e criminalidade é grande pede o apoio específico da escola em estar presente no cotidiano da criança. Estou orgulhoso em saber que a escola Divaneta está no caminho certo e vamos trazer o benefício social para a comunidade”.

Quem também esteve presente na cerimônia foi a Renata Xavier Gonçalves, que contou sobre a felicidade de ter matriculado sua filha, Ester Xavier Chagas, de 11 anos, na nova escola-cívico. “Orgulho define! Tenho expectativas positivas para o novo ensino”. Já para Ester, “a escola vai ficar linda, já estou ansiosa”, disse a aluna do 6ª ano.