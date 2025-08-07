Comissão de Meio Ambiente da ALES apresenta balanço com 15 ações em seis meses

Atuação do colegiado da Assembleia, que é presidido pelo deputado Fabrício Gandini (PSD), inclui qualidade do ar, saneamento, combate à seca, turismo sustentável e conservação dos rios

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) encerrou o primeiro semestre de 2025 com um balanço de 15 ações voltadas à proteção ambiental, fiscalização de políticas públicas e articulação de soluções para os principais desafios ambientais do Estado. A Comissão é presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

Entre os destaques estão a articulação para o decreto que reduz os limites de emissão do pó preto, o apoio à criação de uma frente estadual por cidades Lixo Zero, e a defesa de soluções para a falta d’água no interior.

Gandini também conduziu audiências públicas, fiscalizações de obras de saneamento e ações voltadas à qualidade do ar e da água, à conservação dos rios e ao incentivo ao turismo sustentável. O balanço foi divulgado esta semana, na volta do recesso parlamentar.

“Nosso trabalho é fiscalizar, propor e articular políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da população capixaba, respeitando os limites do meio ambiente”, afirmou o parlamentar.

Confira as 15 ações realizadas pela Comissão:

1 – Nova regra para o pó preto

Após articulação do colegiado, o governo do Estado reduziu o limite de emissão de pó preto na Grande Vitória. A nova regra diminui o limite, por parte das mineradoras, de poeira sedimentável no ar de 14 para 10 gramas por metro quadrado ao mês. Uma vitória para o meio ambiente!

2 – Monitoramento contínuo do pó preto a partir do 2º semestre

Gandini cobrou o uso de tecnologia em tempo real para monitorar picos de emissão e agir preventivamente. O Iema informou que essa é uma decisão que será tomada como política de governo.

3 – Debate sobre tecnologias contra pó preto

Comissão discutiu novas tecnologias, como a “Pure Skies”, para reduzir emissões na Grande Vitória.

4 – Saúde dos trabalhadores das mineradoras

Cobrança de novos protocolos de saúde ocupacional e monitoramento da qualidade do ar dentro das empresas.

5 – Fiscalização de obras em Guarapari e Vila Velha

Após visita da Comissão, obras de esgoto foram retomadas em Ponta da Fruta, com prazo de entrega em 10 meses.

6 – Saneamento na Serra

Cesan foi cobrada por água barrenta e esgoto nos rios. Comissão acompanha a melhoria nas estações de tratamento.

7 – Jardim Camburi livre do “Pinicão”

Acompanhamento das obras para desativar o emissário de esgoto e construir uma estação de reúso industrial.

8 – Audiência pública garante rede de esgoto para Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante

A pedido da população e do vereador Yuri Uliana, Cesan assumiu compromisso de entregar a obra até 2027.

9 – Acordo para soluções em Laginha e Cedrolândia

Gandini levou comitivas de Pancas e Nova Venécia à Cesan, que prometeu envio de equipe técnica para resolver a falta d’água e saneamento.

10 – Apoio à criação da barragem no rio Cricaré, em São Mateus

Comissão buscou alternativas como dessalinização, poços artesianos e mudança no ponto de captação para combater a salinização da água.

11 – Fiscalização do reservatório no Morro do Jaburu, em Vitória

Obra já beneficia bairros de Vitória, como Gurigica e São Benedito, com melhora no fornecimento de água.

12 – Ações contra a seca no Norte do Estado

Comissão visitou comunidades rurais em Pinheiros, Jaguaré e Nova Venécia, propondo soluções de captação e apoio a produtores.

13 – Apoio ao projeto internacional River Planet

Comissão apoia ambientalistas capixabas na articulação de soluções globais para a recuperação de rios urbanos.

14 – Frente estadual por cidades Lixo Zero

Comissão articula municípios para usar a Lei de Incentivo à Reciclagem e atrair investimentos sustentáveis.

15 – No Dia Mundial do Meio Ambiente, Gandini homenageou defensores da natureza com a Comenda Augusto Ruschi

São eles: a engenharia florestal Priscila de Souza Ferreira, a major Sônia Ribeiro Pinheiro, da Polícia Militar; João Marcelo Ramos Nogueira, diretor do Instituto Orca; a terapeuta ocupacional Priscila Alvarenga e Ilson Galego, morador de Recanto da Sereia, em Guarapari.

créditos Gleberson Nascimento