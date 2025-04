Comitiva técnica visita fazenda marinha para implantação de algicultura em Guarapari

today17 de abril de 2025 remove_red_eye176

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, realizou uma visita técnica à Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), no Rio de Janeiro, e à Fazenda de Algicultura Camiranga, localizada em Ilha Grande (RJ), referência nacional no cultivo sustentável de algas marinhas.

A agenda foi acompanhada pelo secretário municipal de Pesca, Antônio Carlos Cavalcanti, e pela subsecretária da pasta, Maria Helena Neto. A visita faz parte de uma estratégia para fomentar a economia local. “Estamos conhecendo de perto como o sistema funciona para implantar em Guarapari e buscar novas fontes de renda para as pessoas que mais precisam”, destacou o secretário.

Na Embrapa, a comitiva teve a oportunidade de conhecer estudos e tecnologias desenvolvidas para a maricultura e o cultivo de algas, além de dialogar com pesquisadores e especialistas da área. Já na Fazenda Camiranga, o prefeito Rodrigo Borges conheceu de perto o cultivo da Kappaphycus alvarezii, uma espécie de alga marinha utilizada como matéria-prima para a produção de biofertilizantes agrícolas.

O prefeito Rodrigo Borges conheceu de perto o cultivo da Kappaphycus alvarezii, uma espécie de alga marinha.

“É uma alga muito interessante, com enorme potencial para uso na agropecuária. Seu uso melhora a qualidade do solo e aumenta a produtividade agrícola, criando uma cadeia produtiva inovadora e sustentável”, explicou o pesquisador da Embrapa, Davi Campos.

E o prefeito já deu sinal verde para a implantação do projeto. “A ideia é trazer essa tecnologia para Guarapari e implantar uma fazenda de algas semelhante, aproveitando nosso potencial marítimo e valorizando a atividade pesqueira local, ao mesmo tempo em que impulsionamos a produção rural. Nosso foco é gerar oportunidades para os pescadores e suas famílias, ampliando as possibilidades de trabalho e renda com inovação e sustentabilidade”, completou Borges.