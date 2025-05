Complexo portuário de Vila Velha ganha maior capacidade operacional

A cidade de Vila Velha deu mais um passo decisivo para fortalecer sua posição como polo logístico de referência no Brasil. O complexo portuário, sob a gestão da Vports, acaba de ampliar sua capacidade operacional e, agora, o Berço 202 do Porto de Capuaba está habilitado a receber navios de até 83 mil toneladas – um salto em relação ao limite anterior, de 70 mil toneladas.

A ampliação abre espaço para atender uma nova classe de embarcações, como os graneleiros Panamax com capacidade para 83 mil toneladas, que oferecem maior eficiência e menor custo por tonelada transportada. A melhoria é fruto de estudos técnicos e da dragagem recentemente concluída, com investimentos de R$ 30 milhões.

Com a mudança, o número de navios Panamax capazes de acessar o complexo portuário de Vila Velha aumentou em 70%, saindo de 504 para 861, o que representa um avanço relevante na infraestrutura logística do Espírito Santo.

No último ano, o porto já havia alcançado um importante marco: 8,4 milhões de toneladas movimentadas, entre commodities e produtos industrializados — um crescimento de 15%, muito acima da média nacional de 1,2%. A expectativa para 2025 é ainda mais promissora: 9 milhões de toneladas.

Competitividade

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a ampliação da capacidade de movimentação de navios de grande porte, dentro do complexo portuário de Vila Velha, aumenta a competitividade logística do município e do Estado, e garante maior eficiência, maior consignação e, consequentemente, menor custo por tonelada transportada.

“Os investimentos que têm sido feitos pela Vports, em infraestrutura e modernização operacional, vão permitir um incremento significativo na capacidade de movimentação de cargas nos portos de Vila Velha, além de oferecer uma alternativa estratégica para rotas de longo curso e operações logísticas de maior escala”, destacou.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, salientou que o aumento da capacidade do complexo portuário do município – que possui 16 berços e movimenta uma diversificada variedade de produtos e contêineres –, é um marco importante para o crescimento do setor logístico local e estadual:

“O aumento da capacidade operacional dos nossos portos representa um avanço emblemático, que reforça o papel de Vila Velha como protagonista no desenvolvimento do Espírito Santo. Mais do que números, estamos falando da atração de novos investimentos, do aumento de competitividade das nossas empresas e da geração de mais emprego e renda em nossa cidade e Estado”.

Pera ferroviária

Em entrevista à imprensa, durante a feira “Intermodal” – maior evento logístico e de comércio exterior da América Latina, realizado de 22 a 24 de abril, em São Paulo –, o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, afirmou que a empresa vem dando grandes passos em prol da modernização e ampliação da infraestrutura portuária capixaba, para garantir mais eficiência e agilidade às suas operações.

“Desde que assumimos a concessão, já consolidamos investimentos da ordem de R$ 580 milhões em modernização e melhorias portuárias. Entre as ações mais significativas está a conclusão das obras de revitalização da estrutura ferroviária localizada dentro da área do Porto de Vila Velha”, informou ele.

Segundo Serrão, esta ferrovia – ligada à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) – abre caminhos para a criação de uma nova rota logística entre a região Centro-Oeste, com ênfase para o estado de Goiás, o Triângulo Mineiro e o Espírito Santo.

“Para facilitar o transbordo de cargas e permitir que os trens entrem e saiam do pátio sem a necessidade de manobras adicionais, estamos trabalhando para iniciarmos as operações da pera ferroviária do Porto de Vila Velha ainda em 2025”, salientou o diretor-presidente da Vports.