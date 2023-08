Complexo prisional de Viana terá energia solar

Unidades prisionais do Complexo de Viana passarão a operar com energia solar. A contratação do serviço é subsidiada pela Secretaria da Justiça (Sejus). O investimento, na ordem de R$ 3,6 milhões, será executado pela empresa Ultra Engenharia e Construções Ltda e representa uma economia de cerca de 40% no consumo de energia do Complexo.

Nesta fase, a contratada já realiza visitas técnicas nas unidades para levantamentos de dados e a elaboração dos projetos de construção e montagem das usinas fotovoltaicas. O serviço contemplará as unidades de segurança máxima e média, regime provisório, além da Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP), Unidade de Saúde Prisional (USSP) e portaria. A previsão é executar o projeto até o final deste ano. Técnicos da Subsecretaria de Planejamento e Controle (SPCON) da Sejus acompanham o trabalho realizado.

Segundo o secretário de Estado da Justiça, André Garcia, o investimento faz parte do projeto de modernização e autossuficiência energética do sistema prisional capixaba. “Temos como principal meta a economia nas operações realizadas nos complexos prisionais do Estado. Com a energia solar, o funcionamento das unidades se tornará mais eficiente do ponto de vista energético e também do ponto de vista ambiental”, pontuou André Garcia.

O Complexo do Xuri, em Vila Velha, já conta com cinco usinas fotovoltaicas instaladas, o que representa uma economia média anual de R$ 180 mil no consumo energético do complexo.