Inclusão: prefeitura de Anchieta reforça apoio às pessoas em situação de rua

today6 de maio de 2025 remove_red_eye114

Abordagem conjunta envolveu a secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e a de Saúde, a Guarda Municipal e Casa do Cidadão

Com o objetivo de assegurar um atendimento mais humano e eficaz às pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Anchieta iniciou neste mês uma ação integrada que reúne diversos órgãos públicos. A iniciativa conta com a participação conjunta da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, da Secretaria de Saúde, da Guarda Municipal e da Casa do Cidadão, promovendo um trabalho coordenado para oferecer suporte e encaminhamentos adequados a essa população.

A equipe iniciou esta ação no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e abrangeu os bairros Porto de Cima e Guanabara.

Ao todo foram atendidos nove usuários, sendo ofertado atendimento social, orientações, vacinação, aferição de pressão arterial, teste rápido, acesso a documentação pessoal, consulta de Cadastro Único, triagem do CAPS com agendamento de consultas e encaminhamentos diversos.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Paula Louzada, disse que esta ação terá caráter contínuo e “visa construir uma relação de confiança, pautada no diálogo, como forma de garantir atendimento digno às pessoas em situação de rua e com oferta de serviços e apoio conforme as necessidades identificadas”, completou.