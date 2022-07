COMUNICADO | Hacker invade site da Prefeitura de Itapemirim e deixa recado pedindo resgate

A Prefeitura de Itapemirim vem a público informar que o sistema de processo digital do Município sofreu, na noite de ontem (10), um ataque cibernético. Os criminosos deixaram uma mensagem em inglês pedindo pagamento de resgate, para a liberação do sistema.

Em virtude da invasão dos hackers, alguns serviços estão prejudicados. A equipe técnica da prefeitura está trabalhando para solucionar o incidente o mais rápido possível.

Os órgãos competentes estão sendo acionados, para que as autoridades responsáveis adotem as medidas cabíveis. Até o momento não há informações no que diz respeito à vazamentos de dados.