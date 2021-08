Comunidade quilombola de Itapemirim ganha nova Unidade de Saúde da Família

today13 de agosto de 2021 remove_red_eye44

Nova unidade de saúde na comunidade quilombola de Graúna, em Itapemirim. Na manhã desta sexta-feira (13), o prefeito Thiago Lopes fez a entrega à comunidade da Unidade de Saúde da Família (USF) “Edith Geraldina da Silva”, que ocupa uma área de mais de 2 mil m² de extensão, com quatro consultórios para atendimentos nas áreas de ginecologia, cardiologia, pediatria, dermatologia, clínica geral e odontologia, além de amplas dependências.

“Fico muito feliz que depois de oito meses de Administração já estamos entregando a quinta obra nesta comunidade, entre as quais, a nova unidade de saúde, pavimentação de três ruas e a outorga da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Graúna”, enfatizou o prefeito.

E continuou: “A nossa cidade é privilegiada, e é dessa forma que vamos continuar trabalhando para construir um município que tem o ser humano como prioridade. E quero destacar que na antiga sede do posto de saúde, nós vamos transformar no projeto da Casa do Artesão Quilombola”, anunciou.

A nova USF de Graúna contará com um amplo espaço com consultórios, salas de observação adulta e pediátrica, de curativo, vacinação, farmácia, Raio-X, coleta para exames, esterilização, além de outras dependências como recepção, cozinha, banheiros, administrativo e estacionamento.

O presidente da Associação Comunitária dos Quilombolas de Graúna, Leandro Silva Fabiano, avaliou a entrega como positiva. “Muito bom! O atendimento será ampliado. Com isso, mais pessoas da comunidade poderão ser consultadas em um menor tempo”, pontuou.

“É uma vitória da comunidade. A grandeza dessa obra simboliza uma conquista muito grande”, completou o líder comunitário Elivanis Paulo, sob alegação de que o antigo posto tinha pouco espaço. “Achei muito bom! Um espaço excelente para o atendimento da nossa comunidade”, resumiu a moradora Josiane da Rosa Rangel, 39 anos, mãe de 4 filhos.

Participaram da solenidade de entrega da unidade de saúde os deputados estaduais cel. Alexandre Quintino, Rafael Favatto, os vereadores Paulo Sérgio de Toledo Costa, Lucimar Alves Soares, Júlio César Ferreira de Magalhães, além de vários secretários municipais, lideranças comunitárias e moradores.

A unidade recebeu o nome de Edith Geraldina da Silva, mais conhecida como dona Daínha, uma antiga moradora da comunidade quilombola de Graúna, que atualmente possui mais de 2.500 pessoas e 600 famílias.