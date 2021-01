Concluídas as obras de reforma da escola e quadra de Nova Esperança, em Anchieta

A comunidade de Nova Esperança, na sede de Anchieta, ganhou reforma geral da escola e da quadra poliesportiva. As obras foram concluídas no final do ano passado e fazem parte do pacote de investimentos da educação que inclui reforma de 12 escolas e reparos e pintura predial em outras 19.

Na escola de Nova Esperança houve reforma geral. A quadra poliesportiva, que também atende os moradores da comunidade com práticas esportivas, foi totalmente revitalizada com diversas melhorias. Assim como em outras instituições de ensino reformadas, a unidade de Nova Esperança ganhou novas mesas e cadeiras, ventiladores e algumas foram equipadas com laboratório de informática móvel.

Foram contempladas com o pacote de reformas as escolas de Córrego da Prata, Duas Barras, Belo Horizonte, Amarílis Fernandes Garcia, Jocelina Nogueira, Patrícia Roffes, Ponta dos Castelhanos, Castelhanos, Ubu, Recanto do Sol, Novo Horizonte e Iriri. Na maioria das escolas a reforma é geral, contemplando melhorias na estrutura, pintura e revisão na parte hidráulica e elétrica. Em algumas haverá troca do telhado e instalação de novas peças sanitárias, substituição do piso e do forro e reforma na quadra poliesportiva.

Ainda, a prefeitura construiu com recursos próprios a Creche Enide Corrêa, em Mãe-Bá, e vem edificando o CMEI Tom & Jerry, em Iriri.

Para o prefeito Fabrício Petri, os investimentos são prioritários a fim de oferecer um ambiente acolhedor e seguro para os alunos de funcionários das escolas. “As unidades estavam sem manutenção há alguns anos, nossa intenção é realizar melhorias que gerem mais conforto e segurança para nossos alunos, professores e demais funcionários dessas escolas. Quando as aulas retornarem as escolas estarão dignas para receber nossos funcionários e alunos”, disse o prefeito.



Escolas reformadas

Córrego da Prata, Mariana da Purificação (Belo Horizonte), Amarílis Fernandes Garcia (Alvorada) e Duas Barras; Professora Jocelina Nogueira (Alvorada), Patrícia Roffes (Nova Esperança), Novo Horizonte, Elson Garcia (Ubu) e Alcides Ceccon; Genelice dos Reis Ramos Hermes (Recanto do Sol), Dulcineia Silva Lyrio Rupf (Ponta dos Castelhanos), Manoel de Paula Serrão (Iriri).

Escolas que passaram por pintura e manutenção predial

01. Padre Anchieta

02. Tio Liliu

03. Terezinha Godoy (Centro Cultural)

04. Ady Lírio Marchezi

05. Emboacica

06. Goembê

07. Itajobaia

08. Itapeuna

09. Maria Luiza Flores

10. Edma Maria Mezadre Mulinari

11. Parati

12. São Mateus

13. Itaperoroma

14. Rosalino Simões

15. Esmeralda Morava

16. Alto Joeba

17. Olivânia

18. Limeira

19. Mateus Ernesto



Escolas em construídas

– Finalizada: Enide Corrêa (Mãe-Bá)

– Fase avançada: Tom & Jerry (Iriri)

Por Dirceu Cetto

Foto: Jonas Pereira