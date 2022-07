CONCURSO PÚBLICO | Inscrições para soldados da PMES são prorrogadas até 14 de julho

As inscrições para o concurso público de soldados da PMES (Polícia Militar do Estado do Espírito Santo) foram prorrogadas até às 23h59 do dia 14 de julho de 2022 (horário de Brasília/DF), e os candidatos ainda terão até o dia 15 para efetuarem o pagamento da taxa. O prazo encerraria neste dia 7, mas, agora, se estenderá até a data limite para as inscrições dos cargos de Tenentes Oficiais da Saúde e Capitão Músico da corporação.

São 1.052 vagas entre Soldado Combatente, Soldado Músico, Soldado Auxiliar de Saúde e remunerações que passam dos R$ 3.730, além de benefício. O certame é destinado as pessoas com formação no Ensino Médio e Técnico, ambos os sexos e os profissionais para o cargo de Soldado Auxiliar em Saúde, são: Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem e Técnico em Veterinária.

Já as inscrições para Tenentes Oficiais da Saúde e Capitão Músico, as remunerações podem chegar até R$ 11.006,75, também com benefício e a PMES dispõe de 59 vagas. Os cargos para os candidatos da saúde são 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos, Oficiais Dentistas, Oficiais Enfermeiros, Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos e Oficiais Médicos Veterinários, todos com formação superior em suas devidas áreas e especialidades. Para o cargo de Capitão Músico é necessário que o candidato seja graduado em Música (bacharelado ou licenciatura).

A carreira militar, além de possuir uma série de vantagens, tem todo o seu processo de formação remunerado, conta com plano de carreira e promoções, além de estabilidade. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto AOCP, instituição organizadora do concurso: www.institutoaocp.org.br.

Provas em seis cidades

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 21 de agosto de 2022, em seis cidades do estado: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante ou a Grande Vitória.