“CONECTAÍ” garante internet gratuita em sete escolas da zona rural de Guarapari

today9 de agosto de 2022 remove_red_eye139

Instalação de antenas de internet com sinal aberto no interior do município foi viabilizada por Evair de Melo

Na zona rural de Guarapari, alunos, professores e servidores de sete escolas públicas da rede municipal e famílias que moram nas comunidades situadas em seu entorno já contam com internet gratuita de alta velocidade, com sinal aberto e livre acesso, por meio do “ConectAí”. Trata-se de uma ação de inclusão digital que o vice-líder do Governo na Câmara, deputado federal Evair de Melo, implementa no Espírito Santo por meio do programa “Wifi-Brasil”, do Ministério das Comunicações.

“Em Guarapari, através do ‘ConectAí’, instalamos e entregamos antenas de internet gratuita de banda larga, via satélite e com sinal aberto, nas escolas rurais das comunidades de Taquara do Reino, Baía Nova, São João do Jaboti, Andana, Campo Grande, Arraial do Jaboti, Todos os Santos, e também no projeto Rede Mulher, de Village do Sol. Com isso, disponibilizamos uma importante ferramenta de inclusão digital que promove cidadania, encurta distâncias, reduz desigualdades, aproxima pessoas e estimula o conhecimento”, informou Evair.

O deputado acredita que, garantindo conectividade a moradores de regiões com pouca ou nenhuma cobertura, o “ConectAí” amplia horizontes, interliga comunidades rurais ao resto do mundo e abre novas portas e possibilidades para todos. “Já conseguimos instalar 588 antenas de internet gratuita em escolas públicas, unidades de saúde, associações, cooperativas, comunidades, entidades filantrópicas, organizações sociais e instituições culturais de todas as regiões do Espírito Santo. Mas nossa meta é chegar ao final do ano com mais de 700 pontos instalados nos municípios do Estado”, afiançou Evair de Melo.