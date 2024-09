Confira a nova temporada de teatro com o Grupo Rerigtiba em Anchieta

today25 de setembro de 2024 remove_red_eye55

O Grupo de Teatro Rerigtiba deu início à temporada do espetáculo “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fábula contemporânea que fala sobre o poder das escolas.

Serão nove apresentações do espetáculo no município de Anchieta entre os meses de setembro e outubro para estudantes e para o público em geral.

Algumas apresentações fazem parte do projeto “O Teatro vai a escola, uma parceria do Rerigtiba com a secretaria de educação do município, e outras são realização do projeto contemplado com o prêmio FUNARTE retomada-2023, do ministério da cultura, Governo Federal.

Sinopse

A história é sobre a Vila de Kalá, amaldiçoada por um Imperador vingativo, de que a cada sete luas novas, o ente mais jovem de uma família moradora da ilha seria levado pela noite para sempre; e como dois amigos, antigos moradores, e uma jovem visitante conseguiram quebrar a maldição reafirmando o poder do amor, da amizade e da família para superar todos os obstáculos que afastaram os moradores da pequena e aprazível Vila de Kalá.

Um espetáculo com uso de máscaras balinesas que alia palavras, movimentos, gestos e ação, como todo espetáculo de meias máscaras (que cobrem metade do rosto), a uma linguagem dinâmica e divertida, que proporciona à plateia um exercício de imaginação e sensibilidade.

A peça conta com dramaturgia e direção de Tiche Vianna (SP) conhecida estudiosa e pesquisadora do universo das máscaras, e trilha sonora e direção musical de Marcelo Onofri (SP) composta especialmente para acompanhar o desenrolar da história que atravessa geração para unir um avô e sua neta que busca conhecer sua história e reconciliar a família.

No elenco as atrizes do Grupo Rerigtiba Julia Campos, Sara Lyra e Welida Pontes.

Fique por dentro da programação do Teatro:

A temporada teve início em 24/9 na escola Josefina Ramos Nunes (Novo Horizonte) e segue apresentando dia 25/9 na Escola Tia Marlene Petri (Alto Pongal), 26/9 na Escola Professora Maria Luiza Flores (Mãe Bá), 27/9 na Escola Zuleika Flores da Purificação (Jabaquara), 28/9 no Espaço Cultural Rerigtiba (sede do Grupo), 30/9 na Escola Estadual Cel. Gomes, 1/10 na Escola Manoel de Paula Serrão, 18/10 na Escola Amarílis e 19/10 no Espaço Cultural Rerigtiba.

Mas atenção! Para assistir as apresentações gratuitas no Espaço Cultural Rerigtiba (sede do Grupo) é necessário confirmar presença pelo WhatsApp (28) 98811-8468, devido a capacidade reduzida de espaço.

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links:

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba

crédito Telma Amaral