Confira a programação da 9ª edição do Festival da Moqueca Capixaba, em Castelhanos
Evento reúne turistas e moradores no Balneário de Castelhanos, em Anchieta, com a maior moqueca em panela de barro do mundo, praça gastronômica e diversas atrações
Anchieta vira paraíso dos amantes de moqueca! A partir desta quinta-feira até 7 de setembro, a capital da moqueca capixaba, no litoral sul, recebe turistas e apaixonados pelo prato mais emblemático do Espírito Santo para o 9º Festival da Moqueca Capixaba. No pavilhão montado no Balneário de Castelhanos, a estrela do evento será a maior moqueca em panela de barro do mundo, preparada com cerca de meia tonelada de ingredientes. E, claro, seguindo à risca a tradição, ela será preparada na panela artesanal de 1,15m produzida pelas Paneleiras de Goiabeiras, guardiãs do sabor e da história desse ícone da culinária brasileira.
Quem quiser experimentar essa famosa moqueca preparada na panela gigante poderá degustá-la em porções servidas em panelinhas de barro colecionáveis. A panela custa R$ 50 e pode ser adquirida antecipadamente pelo perfil oficial do evento no Instagram (@festivaldamoquecacapixaba). Além da tradicional receita, a praça de alimentação oferecerá releituras criativas como pastel e poke de moqueca, além de outras iguarias que vão do acarajé à coxinha de camarão, passando por cocadas, sorvetes, pipocas e doces típicos.
A programação do Festival começa nesta quinta-feira (4) com a palestra “Turismo em movimento: criando rotas que transformam destinos”, ministrada por Cristiano Lopes, do Sebrae/ES, às 17h. Logo depois, às 18h, acontece a abertura oficial do evento, seguida por uma aula-show especial de moqueca de robalo comandada pela chef Silvana Cordeiro.
A noite encerra em clima musical com a apresentação de Gustavo Ribeiro. Na sexta-feira (5), a agenda traz o Seminário da Restinga, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta e convidados, às 17h. Em seguida, às 19h, será a vez das moquequeiras da Chapada do A apresentarem sua receita de moqueca de caranguejo, preparando o público para os shows de Serena, às 20h, e Mary Di, às 22h.
No sábado (6), o destaque é o preparo da tradicional moqueca capixaba na panela de barro gigante, às 10h, sob coordenação da chef Kênia Mota e participação da chef Silvana Cordeiro, alunos da EFTUR e do convidado especial Juarez Campos.
O almoço do “moquecão” será servido ao som de Júlio França, ao meio-dia. A tarde segue com atividades para toda a família, incluindo oficina infantil com as paneleiras de Goiabeiras, encontro de grupos de cultura popular com o Moqueca Cultural, lançamento do podcast Ícones Capixabas e, às 18h, uma aula-show de Morango do Amor com Tia Su.
A programação musical da noite traz Christian Godoy às 19h e Douglas Lopes às 22h. Já no domingo (7), a manhã começa com a caminhada “No Cheiro da Moqueca”, às 8h, e segue com oficinas para crianças e shows de Rogerinho do Cavaco, Forró Caju e a banda Raddar 27, que encerra a festa em grande estilo.
Entre as novidades deste ano, destaque para o Passaporte Turístico de Anchieta, que vai conduzir visitantes aos principais pontos da cidade, reunindo carimbos, descontos e brindes que tornam a jornada ainda mais especial.
Confira a programação completa
Quinta-feira (04/09)
17h – Palestra “Turismo em movimento: criando rotas que transformam destinos”, com Cristiano Lopes (Sebrae/ES)
18h – Abertura oficial do evento
19h – Aula-show de moqueca de robalo com a chef Silvana Cordeiro
20h – Show musical com Gustavo Ribeiro
Sexta-feira (05/09)
17h – Seminário da Restinga – Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta e convidados
19h – Aula-show de moqueca de caranguejo com moquequeiras da Chapada do A
20h – Show musical com Serena
22h – Show musical com Mary Di
Sábado (06/09)
10h – Início do evento de Adoção Responsável em parceria com a ONG SOS Matilha
10h – Preparo da moqueca capixaba na panela de barro gigante com a coordenação da chef Kênia Mota e participação da chef Silvana Cordeiro e alunos da EFTUR. Convidado especial: chef Juarez Campos
12h – Almoço do moquecão e show com Júlio França
14h – Oficina infantil com as paneleiras de Goiabeiras
15h – Encontro de grupos de cultura popular “Moqueca Cultural” e lançamento do podcast Ícones Capixabas
18h – Aula-show de Morango do Amor com Tia Su
19h – Show com Christian Godoy
22h – Show com Douglas Lopes
Domingo (07/09)
8h – Caminhada “No Cheiro da Moqueca” com Markapasso Caminhadas
10h – Início do evento de Adoção Responsável em parceria com a ONG SOS Matilha
12h – Show com Rogerinho do Cavaco
15h – Oficina Kids com chef Kênia Mota e participação de estudantes da EMEF Alcides Ceccon
16h – Show com o trio Forró Caju
18h – Show com a banda Raddar 27
SERVIÇO
9° Festival da Moqueca Capixaba
Quando: 4 a 7 de setembro de 2025
Onde: Avenida Beira Mar, no final da praia – Balneário de Castelhanos – Anchieta/ES
Destaque: Maior moqueca do Espírito Santo feita em panela de barro
Entrada: Gratuita
Mais informações: @festivaldamoquecacapixaba