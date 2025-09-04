Confira a programação da 9ª edição do Festival da Moqueca Capixaba, em Castelhanos

Evento reúne turistas e moradores no Balneário de Castelhanos, em Anchieta, com a maior moqueca em panela de barro do mundo, praça gastronômica e diversas atrações

Anchieta vira paraíso dos amantes de moqueca! A partir desta quinta-feira até 7 de setembro, a capital da moqueca capixaba, no litoral sul, recebe turistas e apaixonados pelo prato mais emblemático do Espírito Santo para o 9º Festival da Moqueca Capixaba. No pavilhão montado no Balneário de Castelhanos, a estrela do evento será a maior moqueca em panela de barro do mundo, preparada com cerca de meia tonelada de ingredientes. E, claro, seguindo à risca a tradição, ela será preparada na panela artesanal de 1,15m produzida pelas Paneleiras de Goiabeiras, guardiãs do sabor e da história desse ícone da culinária brasileira.

Quem quiser experimentar essa famosa moqueca preparada na panela gigante poderá degustá-la em porções servidas em panelinhas de barro colecionáveis. A panela custa R$ 50 e pode ser adquirida antecipadamente pelo perfil oficial do evento no Instagram (@festivaldamoquecacapixaba). Além da tradicional receita, a praça de alimentação oferecerá releituras criativas como pastel e poke de moqueca, além de outras iguarias que vão do acarajé à coxinha de camarão, passando por cocadas, sorvetes, pipocas e doces típicos.

A programação do Festival começa nesta quinta-feira (4) com a palestra “Turismo em movimento: criando rotas que transformam destinos”, ministrada por Cristiano Lopes, do Sebrae/ES, às 17h. Logo depois, às 18h, acontece a abertura oficial do evento, seguida por uma aula-show especial de moqueca de robalo comandada pela chef Silvana Cordeiro.

A noite encerra em clima musical com a apresentação de Gustavo Ribeiro. Na sexta-feira (5), a agenda traz o Seminário da Restinga, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta e convidados, às 17h. Em seguida, às 19h, será a vez das moquequeiras da Chapada do A apresentarem sua receita de moqueca de caranguejo, preparando o público para os shows de Serena, às 20h, e Mary Di, às 22h.

No sábado (6), o destaque é o preparo da tradicional moqueca capixaba na panela de barro gigante, às 10h, sob coordenação da chef Kênia Mota e participação da chef Silvana Cordeiro, alunos da EFTUR e do convidado especial Juarez Campos.

O almoço do “moquecão” será servido ao som de Júlio França, ao meio-dia. A tarde segue com atividades para toda a família, incluindo oficina infantil com as paneleiras de Goiabeiras, encontro de grupos de cultura popular com o Moqueca Cultural, lançamento do podcast Ícones Capixabas e, às 18h, uma aula-show de Morango do Amor com Tia Su.

A programação musical da noite traz Christian Godoy às 19h e Douglas Lopes às 22h. Já no domingo (7), a manhã começa com a caminhada “No Cheiro da Moqueca”, às 8h, e segue com oficinas para crianças e shows de Rogerinho do Cavaco, Forró Caju e a banda Raddar 27, que encerra a festa em grande estilo.

Entre as novidades deste ano, destaque para o Passaporte Turístico de Anchieta, que vai conduzir visitantes aos principais pontos da cidade, reunindo carimbos, descontos e brindes que tornam a jornada ainda mais especial.

Confira a programação completa

Quinta-feira (04/09)

17h – Palestra “Turismo em movimento: criando rotas que transformam destinos”, com Cristiano Lopes (Sebrae/ES)

18h – Abertura oficial do evento

19h – Aula-show de moqueca de robalo com a chef Silvana Cordeiro

20h – Show musical com Gustavo Ribeiro

Sexta-feira (05/09)

17h – Seminário da Restinga – Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta e convidados

19h – Aula-show de moqueca de caranguejo com moquequeiras da Chapada do A

20h – Show musical com Serena

22h – Show musical com Mary Di

Sábado (06/09)

10h – Início do evento de Adoção Responsável em parceria com a ONG SOS Matilha

10h – Preparo da moqueca capixaba na panela de barro gigante com a coordenação da chef Kênia Mota e participação da chef Silvana Cordeiro e alunos da EFTUR. Convidado especial: chef Juarez Campos

12h – Almoço do moquecão e show com Júlio França

14h – Oficina infantil com as paneleiras de Goiabeiras

15h – Encontro de grupos de cultura popular “Moqueca Cultural” e lançamento do podcast Ícones Capixabas

18h – Aula-show de Morango do Amor com Tia Su

19h – Show com Christian Godoy

22h – Show com Douglas Lopes

Domingo (07/09)

8h – Caminhada “No Cheiro da Moqueca” com Markapasso Caminhadas

10h – Início do evento de Adoção Responsável em parceria com a ONG SOS Matilha

12h – Show com Rogerinho do Cavaco

15h – Oficina Kids com chef Kênia Mota e participação de estudantes da EMEF Alcides Ceccon

16h – Show com o trio Forró Caju

18h – Show com a banda Raddar 27

SERVIÇO

9° Festival da Moqueca Capixaba

Quando: 4 a 7 de setembro de 2025

Onde: Avenida Beira Mar, no final da praia – Balneário de Castelhanos – Anchieta/ES

Destaque: Maior moqueca do Espírito Santo feita em panela de barro

Entrada: Gratuita

Mais informações: @festivaldamoquecacapixaba