Confira a programação de verão para o final de semana em Anchieta

today8 de janeiro de 2026 remove_red_eye89

O verão em Anchieta segue com uma programação especial para moradores e visitantes neste final de semana, reunindo música, cultura e lazer em diferentes pontos do município. As atividades fazem parte do Anchieta Verão 2026, iniciativa que movimenta a cidade e valoriza os artistas locais e regionais.

Na sexta-feira (09/01), a programação começa às 19h, na Praça da Sereia, em Ubu, com apresentação de voz e violão com Amanda Trevizolo, em um show intimista para abrir o fim de semana. Mais tarde, às 21h, a animação segue na Praia Central de Anchieta, com show de Rebeka Monteiro, prometendo embalar o público com muita música.

Já no sábado (10/01), as atrações acontecem em dois locais. A partir das 16h, no Balneário de Castelhanos, o público poderá curtir uma tardezinha com a Banda Tomaê, em um clima descontraído à beira-mar. À noite, a programação segue em Parati, das 19h às 0h, com o Luau de Verão, que contará com manifestações culturais, apresentação do Grupo de Percussão Baobá e um super show com a Banda Blacksete.

Além da programação cultural, Anchieta é um convite permanente ao turismo. O município conta com 23 belas praias, ideais para quem busca descanso, natureza e lazer. A cidade também se destaca pela gastronomia de qualidade, pelo agroturismo e pelo turismo religioso, com destaque para o Santuário Nacional de São José de Anchieta e o Museu de Anchieta, que fica anexo ao santuário e preserva a história do padroeiro do Brasil.